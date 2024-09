Citi: Bullische Fundamentaldaten für Silber könnten Preis in 12 Monaten auf 38 $ treiben

Die Analysten der Citi gehen davon aus, dass der Silberpreis in den nächsten drei Monaten auf 35 $ je Unze steigen wird und damit die "stärkste Entwicklung" seit Jahrzehnten verzeichnen wird. Sie haben ihre Prognose für die nächsten drei Monate bestätigt und gehen davon aus, dass Silber in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auf 38 $ je Unze steigen wird. Dies geht aus einem Bericht der Website Proactive Investors hervor.Der Silberpreis lag am Montagnachmittag bei rund 31 $ pro Unze. "Wir sind schon seit einiger Zeit optimistisch für Silber und glauben, dass die Zeit gekommen ist, dies noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen", schrieben die Analysten in einer Mitteilung an ihre Kunden.Silber sei insofern einzigartig, als es ein starkes Engagement in beiden Teilen der zweigeteilten chinesischen Wirtschaft aufweise, was zusammen mit den bullischen Auswirkungen des bevorstehenden Zinssenkungszyklus der Fed ihrer Ansicht nach eine sehr starke Basis schafft, für die sie ein Defizit in der Größenordnung von 15% bis 20% des Verbrauchs bis Ende 2025 modellieren. "Dieses Defizit kann nur durch Verkäufe der Aktionäre ausgeglichen werden, was wahrscheinlich höhere Preise erfordern wird".© Redaktion GoldSeiten.de