UBS: Goldperformance im September "ungewöhnlich stark"

Der bisherige Anstieg des Goldpreises um mehr als 5% im September sei "ungewöhnlich stark" und widerspreche dem historischen Verhalten des Goldpreises in den vergangenen zehn Jahren, so die Analysten der UBS laut Investing.com . In einer Kundenmitteilung erklärten die Analysten, dass "jüngste Gespräche mit verschiedenen Marktteilnehmern" darauf hindeuteten, dass die Einstellung gegenüber dem gelben Metall "immer stärker wird", auch wenn sie "noch nicht vollständig durch Positionen untermauert ist".Viele warten auf Rückschläge, bevor sie einsteigen, aber der Mangel an Gelegenheiten habe diese starken Aufwärtsbewegungen wahrscheinlich noch verstärkt, da die Anleger die Preise nach oben jagen, so die UBS-Analysten. Sie fügten hinzu, dass die Händler allgemein davon ausgingen, dass eine Abkühlung der Goldrenditen bevorstehen könnte, insbesondere wenn eine erneute Beschleunigung des US-Wachstums die US-Notenbank zu einem "falkenhaften Umschwung" veranlassen würde, was die Zinsen hoch halten und den Dollar stärken könnte. Sie prognostizierten jedoch, dass ein Abschwung wahrscheinlich "begrenzt" ausfallen würde."Der Markt könnte eine Verschnaufpause gebrauchen", erklären die Experten. "Eine Konsolidierungsphase zum jetzigen Zeitpunkt wäre gesund für den Markt, vor allem wenn dadurch einige schwache Long-Positionen abgebaut werden könnten und langfristig orientierte Anleger zu günstigeren Kursen einsteigen könnten".© Redaktion GoldSeiten.de