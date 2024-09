Surge Battery Metals hebt Ressourcenschätzung für die hochwertigste Lithium-Ton-Ressource in den USA auf 11,24 Mio. Tonnen LCE mit 3.010 ppm Li an, einschließlich 10,08 Mio. t LCE mit 3.334 ppm Li und 7,43 Mio. t LCE mit 3.843 ppm

Cutoff (Li ppm) Tonnen (Mt) Gehalt (Li ppm) Lithium (Mt) LCE (Mt)

1.000 707,4 2.995 2,12 11,28

1.250 701,4 3.010 2,07 11,24

1.500 653,7 3.129 2,04 10,89

1.750 611,2 3.231 1,97 10,51

2.000 567,9 3.334 1,89 10,08

3.000 363,3 3.843 1,40 7,43

4.000 119,9 4.532 0,54 2,89

Cutoff (Li ppm) Tonnen (Mt) Gehalt (Li ppm) Lithium (Mt) LCE (Mt)

1.000 554,1 2.943 1,63 8,68

1.250 550,2 2.955 1,63 8,65

1.500 510,0 3.079 1,57 8,36

1.750 472,3 3.193 1,51 8,03

2.000 437,1 3.298 1,44 7,67

3.000 263,2 3.880 1,02 5,44

4.000 92,6 4.583 0,42 2,26

West Vancouver, 24. September 2024 - Surge Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Surge) (TSXV: NILI, OTC: NILIF, FWB: DJ5C) freut sich, eine deutliche Erhöhung der Ressourcenschätzung (die RE) für das Nevada North Lithium Project (NNLP) bekannt zu geben. Die von Dr. Bruce Davis erstellte Ressourcenschätzung umfasst eine auf den Tagebau beschränkte vermutete Ressource von 11,24 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) mit einem Gehalt von 3.010 ppm Li bei einem Cutoff-Gehalt von 1.250 ppm Li. Von den 11,24 Mio. t LCE befinden sich 2,59 Mio. t auf der privaten Liegenschaft, auf der die Mehrheit der Mineralrechte im Besitz von Evolution Mining (ASX: EVN) ist.- Hochwertigste Lithium-Ton-Ressource in den USA mit 11,24 Mio. t LCE mit einem Gehalt von 3.010 Li ppm.o Eine Steigerung von 113 % bei den LCE-Tonnen und eine Steigerung von 5 % beim Gehalt gegenüber Februar 2024- RE umfasst 7,43 Mio. t LCE bei einem Li-Cutoff-Gehalt von 3.000 ppm mit einem Durchschnittsgehalt von 3.843 ppm Lio Eine Steigerung von 130 % bei den LCE-Tonnen und eine Steigerung von 5 % beim Gehalt gegenüber Februar 2024- Starkes Wachstumspotenzial: Die aktualisierte Ressource bleibt in mehrere Richtungen offen, was auf ein starkes Potenzial für eine weitere Expansion hindeutet. Darüber hinaus besteht ein erhebliches Potenzial für eine Steigerung der Lithium-Gehalte durch zukünftige Infill-Bohrungen.Der Chief Executive Officer und Direktor Greg Reimer erklärte: Wir sind mit der heutigen Aktualisierung der Ressource sehr zufrieden, die das NNLP als bedeutende Lithium-Lagerstätte und wichtige Quelle für hochwertiges heimisches Lithium weiter festigt. Unser Bohrprogramm 2024 hat die bisher höchsten Durchschnittsgehalte innerhalb unserer Lithium-Tonmineralisierung geliefert, wie die heutigen Ergebnisse deutlich zeigen. Unser Team hat pro Bohrloch innerhalb des Surge- und des privaten Claim-Blocks erfolgreich über 650.000 Tonnen vermutete LCE-Ressourcen hinzugefügt. All dies wurde innerhalb der begrenzten 5-Acre-Störung unserer aktuellen Konzession erreicht. Es laufen metallurgische Tests, technische und wirtschaftliche Studien sowie Genehmigungsverfahren, wobei unsere erste PEA für das 1. Quartal 2025 geplant ist.Die Lithium-Mineralressourcen beim NNLP befinden sich in mehreren flach abfallenden und seitlich ausgedehnten Tonbetten, die durch Tuffsteinschichten voneinander getrennt sind. Der primäre Horizont (Cu3) enthält die höchsten Gehalte und ist in der Regel der erste Horizont, der bei Bohrungen durchschnitten wird. Die Toneinheiten bestehen hauptsächlich aus massivem grünem und dunkelbraunem laminiertem Ton mit weißen Karbonatklumpen und euhedralen Calcitkristallen. Bisher wurden sieben lithiumreiche Horizonte identifiziert, die eine Mächtigkeit von >50 m bis 2,5 m aufweisen und im Durchschnitt etwa 15 m mächtig sind.Die RE für das NNLP beruht auf achtundzwanzig Bohrlöchern, die zwischen 2022 und 2024 im Rahmen einer Notice of Intent (NOI)-Genehmigung mit einer Gesamtlänge von 4.039 m und 2.700 Zusammensetzungen (Composites) durchgeführt wurden. Sechzehn der achtundzwanzig Bohrlöcher waren Reverse-Circulation-Bohrlöcher (RC), fünf waren Sonic-Bohrlöcher und sieben waren Diamantkernbohrlöcher. Das geologische 3D-Modell, das als Grundlage für das Blockmodell diente, wurde in Leapfrog in Zusammenarbeit mit Surge-Geologen und SideQuest Geological Modelling entwickelt.Wie in der ersten Ankündigung der Mineralressourcenschätzung des NNLP vom Februar 2024 (siehe Pressemitteilung vom 22. Februar 2024) verwendete Surge einen 1.250 ppm Li-Basis-Cutoff-Gehalt. Es wird erwartet, dass sich Faktoren wie Ausbeute, Schüttdichte und Betriebskosten in Zukunft durch zusätzliche Testarbeiten und technische Studien ändern werden. Die Kennzahlen, die zur Ableitung eines 1.250 ppm Li-Basisfall-Cutoff-Gehalts und zur Definition des Ressourcen-Grubenmantels verwendet wurden, umfassen:- Betriebskosten pro Ressourcentonne: 88,50 USD- LCE-Preis: 20.000 USD/t LCE- Ausbeute: 73,5 %- Schüttdichte: 1,79 t/m3- Neigung der Grube: 27°- Umrechnungsfaktor Li zu LCE: 5,323Die vermutete Lithium-Mineralressource, die allen Inhabern von unterirdischen Mineralrechten zugeordnet werden kann, ist in Tabelle 1 fett gedruckt. Die vermuteten Lithium-Mineralressourcen, die Surge Battery Metals zugeordnet werden können, sind in Tabelle 2 fett gedruckt. Die Empfindlichkeiten gegenüber verschiedenen Cutoff-Gehalten bis zu einem Maximum von 4.000 ppm Li sind ebenfalls aufgeführt.Tabelle 1. 2024 NNLP aktualisierte vermutete Ressource, die allen Inhabern von unterirdischen Mineralrechten zugeordnet werden kann, in Fettdruck und Sensitivität gegenüber verschiedenen Cutoff-Gehalten.1. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Dr. Bruce Davis von Bruce Davis Consulting in Übereinstimmung mit den CIM-Richtlinien für die Estimation of Mineral Resource & Mineral Reserves Best Practices [Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven gemäß bewährten Verfahren] erstellt und wird gemäß der Richtlinie NI 43-101 der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde gemeldet.2. Die Ressourcen werden durch einen Grubenmantel mithilfe der 3D-Software Hexagon MinePlan begrenzt.3. Der definierte Grubenmantel verwendet eine 27°-Grubenböschung, geht von Betriebskosten von 88,50 USD/t, einer Ausbeute von 73,5 % und einem LCE-Preis von 20.000 USD/t aus.4. Es wurde ein Li-zu-Li2Co3-Faktor von 5,323 verwendet.5. Es wurde eine feste Dichte von 1,79 t/m3 verwendet.Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre Wirtschaftlichkeit ist nicht erwiesen. Es ist nicht sicher, dass Mineralressourcen jemals zu Mineralreserven werden.Tabelle 2. 2024 NNLP aktualisierte vermutete Ressource, die den Surge-Batteriemetallen zugeordnet werden kann, in Fettdruck und Sensitivität gegenüber unterschiedlichen Cutoff-Gehalten.1. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Dr. Bruce Davis von Bruce Davis Consulting in Übereinstimmung mit den CIM-Richtlinien Estimation of Mineral Resource & Mineral Reserves Best Practices erstellt und wird gemäß den Canadian Securities Administrators NI 43-101 gemeldet.2. Die Ressourcen werden durch einen Grubenmantel mit der 3D-Software Hexagon MinePlan begrenzt.3. Der definierte Grubenmantel verwendet eine 27°-Grubenböschung, geht von Betriebskosten von 88,50 USD/t, einer Ausbeute von 73,5 % und einem LCE-Preis von 20.000 USD/t aus.4. Es wurde ein Li-zu-Li2Co3-Faktor von 5,323 verwendet.5. Es wurde eine feste Dichte von 1,79 t/m3 verwendet.Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine Wirtschaftlichkeit nachgewiesen. Es gibt keine Gewissheit, dass eine Mineralressource in eine Mineralreserve umgewandelt wird.Gemäß NI 43-101, Abschnitt 5.3(1)(c), muss Surge innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung einen technischen Bericht über die aktualisierte RE einreichen.Der Rest des Jahres 2024 und der Beginn des Jahres 2025 werden arbeitsreich sein, da das Unternehmen nach Erhalt der Explorationsplan-Betriebsgenehmigung (ePOO) ein viel umfangreicheres und erweitertes Bohrprogramm vorbereitet. Bis zum zweiten Quartal 2025 wird Surge Folgendes abschließen:- Vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA)- Surge führt derzeit eine PEA-Studie auf der Grundlage des aktualisierten und aufgewerteten RE durch, mit einem angestrebten Abschlussdatum im 1. Quartal 2025- Zusätzliche metallurgische und Flussdiagramm-Testarbeiten- Die metallurgischen Testarbeiten waren bisher erfolgreich und werden fortgesetzt, um kommerziell einsetzbare Methoden zur Umwandlung dieser Ressource in batterietaugliches Lithium für den US-amerikanischen Batteriemarkt zu optimieren.- Oberflächenexplorationsprogramme- Surge steht kurz vor dem Abschluss eines detaillierten Oberflächenkartierungsprogramms auf der gesamten Liegenschaft, zusammen mit gezielten Boden- und Aufschlussproben. Diese Bemühungen haben zusätzliche Bereiche mit aufgeschlossenen Tonschichten identifiziert, unser geologisches Verständnis verbessert und zur geochemischen Charakterisierung von Abfallmaterial beigetragen, was für eine fundierte Minenplanung von entscheidender Bedeutung sein wird- Explorationsplan der Operationen- Die Zusammenarbeit mit der BLM an unserem Genehmigungsantrag ist im Gange. Die vorläufigen Entwürfe des erweiterten Bohrprogramms unter dem ePOO sind abgeschlossen. Dieses Programm zielt darauf ab, den Großteil der vermuteten Ressourcen bis Ende 2025 in angedeutete und nachgewiesene Ressourcen umzuwandeln.- Renaturierung von Disturbance unter NOI- Die Renaturierung wurde unmittelbar nach Abschluss des Bohrprogramms 2024 abgeschlossen, wobei Neusaat der letzte verbleibende Schritt des Prozesses war. Optimale Bedingungen für die Neusaat herrschen im Herbst, und dies wird im vierten Quartal abgeschlossen sein.Alan J. Morris, MSc, CPG von Spring Creek, Nevada, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Surge Battery Metals Inc. , ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, ist durch sein aktives Engagement im Nevada North Lithium Project führend bei der Sicherung der Versorgung mit heimischem Lithium. Das Projekt konzentriert sich auf die Erkundung sauberer, hochwertiger lithiumhaltiger Energiemetalle in Nevada, USA, einem entscheidenden Rohstoff für die Stromversorgung der Elektrofahrzeuge von morgen. Mit einer Primärnotierung an der TSX Venture Exchange in Kanada und am OTCQX-Markt in den USA ist Surge Battery Metals Inc. strategisch als wichtiger Akteur bei der Förderung der Lithium-Exploration positioniert und trägt damit wesentlich zur nachhaltigen Zukunft der Elektrofahrzeugindustrie bei. Bei Surge Battery Metals erforschen wir nicht nur Mineralien, sondern sind Vorreiter auf dem Weg in eine sauberere und nachhaltigere Zukunft, treiben Innovationen im Lithium-Sektor voran und tragen zur Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie bei.Das Unternehmen ist Eigentümer des Nevada North Lithium Project, das sich in der Granite Range südöstlich von Jackpot, Nevada, etwa 73 km nord-nordöstlich von Wells, Elko County, Nevada, befindet. Die ersten drei Bohrrunden, die in den Jahren 2022, 2023 und 2024 abgeschlossen wurden, identifizierten eine stark mineralisierte Zone aus lithiumhaltigem Ton, die eine Streichlänge von mehr als 4.300 Metern und eine bekannte Breite von mehr als 1.500 Metern einnimmt. Stark anomale Bodenwerte und geophysikalische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Tonhorizonte möglicherweise viel größer sind, während ein großer Bohrabstand ein erhebliches Potenzial für Infill-Bohrungen bietet. Das Nevada North Lithium-Projekt verfügt über eine auf die Grube beschränkte vermutete Ressource mit geschätzten 8,65 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) mit einem Gehalt von 2.955 ppm Li bei einem Cutoff-Gehalt von 1.250 ppm.Im Auftrag des Board of DirectorsGreg ReimerGreg Reimer, President & CEOE-Mail : info@surgebatterymetals.comTel.: 778-945-2656Webseite: surgebatterymetals.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Dieses Dokument kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, Dieses Dokument kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. In dieser Pressemitteilung verwendete Begriffe wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen oder geplant, möglich, potenziell, prognostizieren, beabsichtigen, können, terminiert und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf zukünftige Rohstoffpreise, einschließlich Lithium und Nickel, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenerkundungsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentums- und Bergbaurechten oder -lizenzen, sowie Genehmigungen durch die Umwelt, lokale Gemeinden oder indigene Gemeinschaften, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den fortgesetzten Zugang zu Mineralgrundstücken oder Infrastruktur oder Wasser, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften, einschließlich in den Vereinigten Staaten, in Nevada oder Kalifornien oder in einer anderen Gerichtsbarkeit, die sich auf das Unternehmen oder seine Konzessionsgebiete oder die kommerzielle Nutzung dieser Konzessionsgebiete auswirken könnten, Währungsrisiken einschließlich des Wechselkurses von USD zu CAD oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für lithiumbezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und Regierungsabgaben, Exportrichtlinien oder Steuern in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit und andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und seiner Konzessionsgebiete in Nevada können durch wirtschaftliche Unsicherheiten, die sich aus einer Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und anderen Marktbedingungen (einschließlich Subventionen oder Anreize der US-Regierung) auf seine Fähigkeit, weitere Finanzierungen oder Finanzierungen seiner Konzessionsgebiete in Nevada zu sichern, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen, ökologischen (einschließlich gefährdeter Arten, Erhaltung von Lebensräumen und wasserbezogener Risiken) und sozialen Risiken, Eventualitäten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die solche Aussagen und Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76936/SurgeBattery240924_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1: Draufsicht mit Darstellung der aktualisierten RE am NNLP mit einem Li-Cutoff-Gehalt von 1250 ppm. Drei Schnittlinien zeigen die Lage der untenstehenden Querschnitte an.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76936/SurgeBattery240924_DEPRCOM.002.jpegAbbildung 2: Querschnitt von Abschnitt 1 mit Blick auf das aktualisierte RE-Blockmodell in nordöstlicher Richtung.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76936/SurgeBattery240924_DEPRCOM.003.pngAbbildung 3: Querschnitt von Abschnitt 2 mit Blick nach Osten auf das aktualisierte RE-Blockmodellhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76936/SurgeBattery240924_DEPRCOM.004.pngAbbildung 4: Querschnitt von Abschnitt 3 mit Blick nach Nordosten auf das aktualisierte RE-Blockmodellhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76936/SurgeBattery240924_DEPRCOM.005.jpegAbbildung 5: Draufsicht mit Darstellung der aktualisierten RE am NNLP mit einem Li-Cutoff-Gehalt von 3000 ppm.