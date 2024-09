Ein dubioser Vorschlag & Gold nicht zu bremsen!!

Nach der Wahl in Brandenburg sucht die Ampel nach Erklärungen für deren Ausgang. Die FDP pulverisiert sich, die Grünen ziehen nicht mehr in den Landtag ein.Der Ölriese BP verkauft in den USA sein Onshore-Windgeschäft. Es scheint sich nicht gerechnet zu haben.In den USA machen vier Abgeordnete einen Vorschlag, wie man im Falle von plötzlichen Verlusten bei den Abgeordneten die Lücken schneller schließen könne. Eine Vorahnung?Gold zieht weiter nach oben und nichts scheint es bremsen zu können. Die Nachfrage in Indien ist besonders stark, wo sich Zollsenkungen positiv auf den Absatz auswirkten. Ohne jede Euphorie hat dieser Markt noch einen weiten Weg vor sich.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)