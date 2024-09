Platin - Jetzt kann alles sehr schnell gehen

Anfang September startete bei Platin eine Erholung, die nach dem Bruch der übergeordneten Abwärtstrendlinie und dem Anstieg über die Hürde bei 988 USD immer mehr den Charakter einer großen Trendwende besitzt. Gerade der gestern so eindrucksvoll und dynamisch vollzogene Pullback und Wiederanstieg von der Trendlinie zeigt, dass sich hier die Käufer nicht nur aus einer kleinen bullischen Flagge befreien wollen.Mit einem weiteren Anstieg über 988 USD und 996 USD wäre die Flagge nach oben verlassen und damit ein kleines Kaufsignal aktiv. In der Folge dürfte Platin bis an die Hürde bei 1.032 USD steigen. Wird sie überschritten, lägen die nächsten Ziele der bei 900 USD begonnenen Trendwende bei 1.065 USD und 1.095 USD.Abgaben unter 965 USD würden den Ausbruchsversuch dagegen unterbinden. In diesem Fall könnte aber ausgehend von 954 USD die nächste Kaufwelle einsetzen. Erst darunter dürfte eine größere Korrektur bis 938 USD folgen. Der Anstieg wäre ohnehin erst unter dieser Marke gestoppt.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)