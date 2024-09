Chris Blasi: Wir bewegen uns in Richtung gesundes Geld

Chris Blasi, Präsident von Neptune Global, äußerte sich gegenüber dem Investing News Network optimistisch über den Goldpreis und sagte, dass das gelbe Metall zwar weiterhin neue Allzeithochs erreiche, aber noch Luft nach oben habe.Er erklärte, dass man nicht sagen kann, dass Gold seinen Höchststand erreicht hat, sondern man sich fragen müsse, warum, was es so weit getrieben hat und ob diese Erklärung immer noch Bestand hat. "Ich würde sagen, dass Gold nicht sein Hoch erreicht hat, und wenn man es wie eine Aktie oder eine Anleihe bewertet, wird man in die Irre geführt und nimmt nicht die Position ein, die man meiner Meinung nach einnehmen sollte, um sein Vermögen zu erhalten."Um zu erklären, warum es wichtig ist, eher früher als später eine Goldposition aufzubauen, verwies Blasi auf große Institutionen wie die Zentralbanken, von denen viele weiterhin große Mengen des gelben Metalls kaufen. "Die Zentralbanken sehen, dass wir unsere Währung abwerten", meinte der Experte. "Viele Leute verstehen das nicht, sie sagen, wir haben Inflation – aber genau das ist es, Inflation ist die Abwertung der Währung. Und die Tendenz geht in Richtung gesundes Geld."© Redaktion GoldSeiten.de