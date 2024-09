Der neue Zinssenkungszyklus

Letzte Woche senkte der Offenmarktausschuss den Leitzins um 50 Basispunkte und deutete an, dass weitere Senkungen in diesem und im nächsten Jahr folgen werden. Was bedeutet das für die Edelmetallpreise auf kurze und lange Sicht? Darüber wollen wir diese Woche sprechen.Die unmittelbare Reaktion auf die Nachricht von der Zinssenkung war kompliziert. Der US-Dollar-Index fiel und erholte sich anschließend, bevor er erneut auf eine wichtige Unterstützung fiel. Umgekehrt erholte sich der Goldpreis und fiel dann, bevor er sich wieder erholte und die Woche auf einem Allzeithoch beendete. Dies ist alles sehr interessant, aber die vielleicht aufschlussreichste Reaktion kam vom Anleihemarkt, wo die langfristigen Zinsen als Reaktion auf die Senkung der kurzfristigen Zinsen durch die Fed gestiegen sind.Könnte dieser Anstieg der langfristigen Zinssätze ein Signal dafür sein, dass die Anleihehändler angesichts der Aussichten auf eine niedrigere Inflation in den kommenden Monaten beunruhigt sind? Dies stellt Jerry Powell und seine Fed vor ein interessantes Rätsel. Wenn die Preisinflation zurückkehrt, während er die kurzfristigen Zinssätze aggressiv senkt, um einer Rezession vorzubeugen, wird das Szenario negativer realer (inflationsbereinigter) Zinssätze recht positiv für den Goldpreis.Und wie aggressiv könnte die Fed bei ihren Zinssenkungen vorgehen? Wie Sie unten sehen können, scheinen sich die FOMC-Mitglieder einig zu sein, dass sie die Zinsen in diesem Jahr um mindestens 50 Basispunkte und im Jahr 2025 um weitere 100 Basispunkte senken werden. Damit würde der Leitzins bis Ende nächsten Jahres auf eine Spanne von 3,25% bis 3,50% sinken.Und das sieht auch der Futuresmarkt für Fed Funds so. Dieser Markt geht sogar von bis zu sechs Zinssenkungen oder 150 Basispunkten im Jahr 2025 aus.Kurzfristig könnte der wichtigste Markt, den es zu beobachten gilt, der US-Dollar-Index sein. Nach der FOMC-Sitzung bewegte er sich innerhalb einer Bandbreite und fand Unterstützung bei 100,50.Was aber passiert, wenn 100,50 überschritten wird und der Index zweistellig zu handeln beginnt? Wie Sie unten sehen können, eröffnet jeder Wochenschluss unter 100 die Möglichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung 96 oder sogar 94. Was würde ein Rückgang dieses Index um 5% für die Edelmetallpreise an der COMEX bedeuten?