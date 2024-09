WTI-OIL jetzt mit neuem Schwung abwärts

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische WTI-OIL stand bereits zum Monatsbeginn, dem 4. September , hier im Fokus. Die Preisschwäche eskalierte hierbei erwartungsgemäß weiter bis zur Unterstützungszone von 67,00 bis 68,00 USD je Barrel. Seither folgte eine Erholung, welche erst gestern den Widerstand bei 73,15 USD touchierte. Die heutige wieder aufkommende Schwäche bestätigt die übergeordnete Abwärtstendenz und somit erscheinen neuerliche Abgaben bis eben rund 67,50 USD sowie bis zur noch ausstehenden Marke bei 65,48 USD möglich. PS: Die heutigen US-Rohöllagerbestände um 16:30 Uhr (CET) könnten nochmals für Volatilität sorgen.Um dieser Abwärtsthematik zu entgehen, wäre ein Anstieg über 73,15 USD per Tagesschluss erforderlich. Gelingt in weiterer Folge der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie vom Juli 2023, würde sich sogar weiteres Erholungspotenzial bis 76,31 USD und höher eröffnen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.