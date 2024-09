TDS: Silber holt gegenüber Gold auf

Der Silberpreis hat in diesem Monat gegenüber dem Goldpreis wieder etwas Boden gut gemacht, was wahrscheinlich auf die jüngste Underperformance gegenüber Gold zurückzuführen ist, meint TD Securities' Makroanalyst Daniel Ghali laut einem Artikel von FX Street . "Wir gehen davon aus, dass die CTA-Verkaufsaktivitäten (Call to Action) an den Silbermärkten in den nächsten Sitzungen eine Herausforderung für die an der Aufholjagd beteiligten Fondsmanager darstellen werden".Dies sei auf eine Kombination aus CTA-Käufen und Makrofonds zurückzuführen, die sich wieder in dem weißen Metall engagieren, wahrscheinlich aufgrund seiner jüngsten Underperformance gegenüber Gold, schreibt der Experte.Eine niedrige Schwelle für eine groß angelegte CTA-Verkaufsrunde könne jedoch kurzfristig Druck auf die "Aufholjagd" ausüben, "da die Algos selbst in einer Aufwärtsphase wahrscheinlich bis zu -10% ihrer Nettolänge in Silber verkaufen würden", so Ghali. "Unter dem Strich haben sich die Fundamentaldaten für Silber weiter verbessert, mit nur wenigen Schwankungen seit Jahresbeginn in unserer grandiosen #silversqueeze-These".© Redaktion GoldSeiten.de