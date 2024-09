SSR Mining bereit zum Absprung?

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen SSR Mining vollzog in jüngster Vergangenheit den präferierten Ausbruch über den Widerstand von 5,73 USD. Eine Etablierung darüber würde mittelfristig weiteres Erholungspotenzial freisetzen, sodass neben dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA - aktuell bei 6,69 USD) zusätzliche Gewinne in Richtung des Niveaus von 8,09 USD je Anteilsschein möglich werden könnten.Sollte der Aktienkurs hingegen unter die eroberte Marke von 5,73 USD zurückfallen, wäre eine Fortsetzung der mehrmonatigen Range mit dann zunächst klarer Schlagseite anzunehmen. Abgaben bis 5,00 USD und darunter in Richtung 4,31 USD sollten dabei einkalkuliert werden.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.