Lang lebe die Fed

Als ich ein Kind war, bestand eine der ersten Schulstunden im Gedächtnistraining darin, zwei Lieder und ein Gebet auswendig zu lernen. Da Oberkanada (insbesondere Ontario) eine angelsächsische Gesellschaft war, mussten die Grundschulkinder "The Lord's Prayer", "O Canada" und "God Save the Queen" lernen. An der Vorderwand jedes Klassenzimmers, meist direkt über der Uhr und dem Lautsprecher, hing ein Porträt von Königin Elisabeth II. und kurz nachdem die Glocke ertönte, die uns zum Unterricht rief, hörte man den Refrain der bekannten Hymne.Wenn die Königin und Prinz Philip Kanada als ehemalige britische Kolonie besuchten, säumten riesige Menschenmengen beide Seiten der Airport Road im Nordwesten Torontos, als sie mit ihrer Limousine in das Herz der Innenstadt fuhren, wo mehrere Stockwerke des mächtigen King Edward Hotels für ihr Gefolge von Bediensteten reserviert waren.Es war mir immer ein Rätsel, wie die Kanadier so fasziniert sein konnten von Menschen aus einer 3.500 Meilen entfernten Nation, deren einzige Aufgabe darin bestand, die traditionelle und nicht die funktionale Rolle als Anführer des Britischen Empire aufrechtzuerhalten. Sicher, Kanada war (und ist) ein Mitglied des britischen Commonwealth und ist der Krone verpflichtet, aber seit dem 1. Juli 1867 und der Verabschiedung des British North America Act ging die gesamte kanadische Gesetzgebung in die Hände der Kanadier über. Insgesamt 157 Jahre später fallen kanadische Politiker immer noch in Ohnmacht wegen der Anwesenheit der "Royals", und das macht mich absolut fassungslos.Wie die Kanadier in Anwesenheit der Monarchie betrachtet die Wall Street die Mitglieder der US-Notenbank als eine "amerikanische Monarchie". Sie legen rote Teppiche aus und füllen die Redesäle, sobald einer dieser Wirtschaftsexperten den Mund aufmacht. Der Nachrichtenzyklus ist ein einziger Wettstreit zwischen dem Weißen Haus und 2051 Constitution St., Washington, D.C., auch bekannt als das Eccles-Gebäude, in dem auch die US-Notenbank ihren Sitz hat.Der Hauptunterschied zwischen den Hauptbewohnern des Weißen Hauses und denen des Eccles-Gebäudes besteht darin, dass der eine gewählt und der andere ernannt wird. Der eine ist das nominelle Oberhaupt der Exekutive der US-Regierung, während der andere einen ernannten Vorsitzenden hat, dessen Aufgabe nichts mit der Regierung zu tun hat.Wir hören immer wieder von ihrem doppelten Mandat der "Preisstabilität" und der "maximalen Vollbeschäftigung", aber letztlich besteht ihre eigentliche Aufgabe darin, die Integrität des globalen Finanzsystems aufrechtzuerhalten, das durch die Verwendung der Weltreservewährung, des US-Dollar, in Schach gehalten wird. Dies bedeutet, dass die US-Regierung stets davor bewahrt werden muss, dass ihr das Geld ausgeht, während die Mitgliedsbanken, denen die Fed gehört, stets geschützt werden.In der vergangenen Woche hat Jerome Powell ein neues Wort in die Diskussion eingeführt - "rekalibrieren" - wie bei der "Neukalibrierung eines Zielfernrohrs", bei der geringfügige Anpassungen an einem Vorgang oder einer Maschine vorgenommen werden, um entweder die Leistung zu verbessern oder eine geänderte Politik besser umzusetzen.So war Ronald Reagan in den 1980er Jahren gezwungen, die Art und Weise, wie die Sandinisten in Nicaragua behandelt wurden, "neu zu kalibrieren", indem er "verdeckte Operationen" durch "unverhohlene Gewalt" ersetzte, indem er die "Contras" schuf, eine Armee konterrevolutionärer ehemaliger Nationalgardetruppen, die mit Geld und Beratern aus den USA zusammengestellt wurden.Hier im Jahr 2024 sieht der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, nun die Notwendigkeit, die Finanzpolitik "neu zu kalibrieren", indem er behauptet, der amerikanischen Wirtschaft gehe es "gut", dieser Aussage aber völlig widerspricht, indem er die Zinssätze um ein halbes Prozent (0,50%) senkt, obwohl nahezu Vollbeschäftigung herrscht (4% Arbeitslosenquote), das Wachstum bei 3% liegt und die Immobilienpreise auf oder nahe an Rekordhöhen sind. Seine Handlungen ähneln denen eines Mannes, der in Panik gerät, aber ständig wiederholt, wie "großartig" alles ist, insbesondere die amerikanischen Aktienmärkte, wo die Aktien ebenfalls auf oder nahe an Rekordhöhen sind.Ich habe seit der Fed-Entscheidung vom Mittwoch eine ganze Reihe angesehener Kommentare gelesen, und während die Bullen vor Freude schwindeln, riechen die Zyniker, dass etwas faul in der Luft liegt. Die besten Ergebnisse erzielten im vergangenen Monat defensive Aktien wie Versorger, Basiskonsumgüter und Gesundheitsprodukte.Die Anleihen haben nicht nach oben geschrien, sondern sind mit steigenden Renditen abverkauft worden, anstatt sich dem Liebesfest anzuschließen. Der einzige Rohstoff, der wie eine Wünschelrute beobachtet wird, ist Gold, das mit wenig Subtilität auf ein Allzeithoch gestiegen ist. In Anbetracht der Tatsache, dass die Fed Gold als Barometer für Inflationserwartungen verwendet, muss sie für einen solch dreisten Akt der Ablehnung der Fed-Beschreibung einer "guten" Wirtschaft im Stillen verfluchen.Das letzte Mal, dass die Fed ihre Politik im Handumdrehen änderte, war 2008, als Ben Bernanke die Zinssätze um den gleichen Betrag senkte und das Subprime-Dilemma als "eingedämmt" bezeichnete. Im März 2009 war das Finanzsystem völlig blockiert, da die verehrten Mitgliedsbanken alles daran setzten, das Finanzsystem in die Luft zu jagen, was sie auch tatsächlich taten, während die Aktienkurse um etwa 65% gegenüber den vorherigen Höchstständen einbrachen.Nur ein großzügiger Kongress hatte die Macht einer außer Kontrolle geratenen Druckerpresse, um genügend frisches Geld herbeizuzaubern, um sie zu retten, und das taten sie auch, nicht nur an der Wall Street, sondern in jedem anderen Bankenzentrum der Welt. Ben Bernanke sagte, die Subprime-Krise sei "eingedämmt", und Jerome Powell sagte, die US-Wirtschaft sei "in Ordnung". Ich würde behaupten, dass angesichts der Erfolgsbilanz der Fed das Ergebnis von vor 16 Jahren dem Ergebnis von Jeromes aktueller rosiger Einschätzung unheimlich ähnlich sein wird.Die jüngsten Wirtschaftsdaten, wie sie von angesehenen Volkswirtschaftlern wie Stephanie Pomboy (MacroMavens) und David Rosenberg (Rosenberg Research) interpretiert wurden, ließen eine deutliche Zinssenkung erwarten, da beide auf die jüngsten Beschäftigungszahlen blicken, bei denen die USA über 400.000 Vollzeitarbeitsplätze verloren, aber über 550.000 Teilzeitarbeitsplätze hinzugewonnen haben.Die ISM-Berichte und die Stimmungsumfragen der University of Michigan deuten allesamt auf eine "Verlangsamung" hin, so dass die wichtigste Frage, die sich mir stellt, wenn ich in den Spiegel schaue, ist, ob die Unternehmensgewinne durch die niedrigeren Finanzierungskosten einen Schub erhalten werden oder nicht. Sie wurden sicherlich nicht durch das Rekordtempo der Zinserhöhungen von März 2022 bis Juli 2023 beeinträchtigt, warum sollte das Gegenteil in einem Lockerungszyklus der Fall sein?Die Bullen sprechen jetzt von einer "neuen Morgendämmerung" in der Finanzpolitik, die die Small Caps aus dem Fegefeuer des Nichtwachstums befreien wird, während die Advance-Decline-Linie zu neuen Höchstständen explodiert, während die Geldmarkt-Cashs, die an der Seitenlinie standen, um eine feindselige Fed zu vermeiden, aggressiv in Aktien zurückkehren und die "Neukalibrierung" der Fed mit offenen Armen (und Brieftaschen) begrüßen. Ich weise das zurück, weil ich behaupte, dass die Fed etwas gesehen hat, das sie verunsichert hat, und dass die Senkung der Zinssätze um 50 Basispunkte in der letzten Woche dazu diente, dem herannahenden Güterzug namens "globale Rezession" zuvorzukommen.