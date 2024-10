Die am mBridge-Projekt beteiligten Länder horten Gold & treiben die Preise in die Höhe

Die Länder, die an dem neuartigen grenzüberschreitenden Zahlungssystem mBridge teilnehmen, horten alle Gold und sind weitgehend für den Bullenmarkt der letzten zwei Jahre verantwortlich. Wie und wann sich der globale Dollarstandard auflösen wird, ist schwer vorherzusagen, aber die Einrichtung eines Nicht-Dollar-Zahlungssystems (mBridge) und die aggressive Anhäufung von Gold, um US-Staatsanleihen als wichtigstes internationales Reserveaktivum zu ersetzen, ist eine wirksame Strategie zur Entdollarisierung.MBridge ist ein internationales Zahlungsverkehrsprojekt, das im Jahr 2021 vom Innovation Hub der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Hongkong ins Leben gerufen wurde. Derzeit gibt es fünf Vollmitglieder - Thailand, China, Hongkong, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate - und mehr als 30 Beobachtermitglieder. Das Projekt zielt darauf ab, eine Plattform für digitale Währungen mehrerer Zentralbanken für die teilnehmenden Zentralbanken und Geschäftsbanken zu schaffen, die auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basiert, um sofortige grenzüberschreitende Zahlungen und Abrechnungen zu ermöglichen.MBridge nutzt ein Ethereum-kompatibles DLT-Netzwerk, den mBridge Ledger, der vom chinesischen Forschungsinstitut für digitale Währungen entwickelt wurde. Da China den Backbone der Technologie überwacht, ist sie immun gegen westliche Sanktionen. Eine gemeinsame technische Infrastruktur hat das Potenzial, das derzeitige System zu verbessern und grenzüberschreitende Zahlungen effizienter, schneller und billiger zu machen. Am 5. Juni 2024 erreichte mBridge das Minimum Viable Product (MVP)-Stadium.Leser, die mit meinen Schriften vertraut sind, wissen, dass der Goldpreis von den globalen Handelsströmen bestimmt wird. Aus den Statistiken über den grenzüberschreitenden Handel geht hervor, dass der Osten ab 2022 die Vorherrschaft auf dem Goldmarkt übernommen und den Westen überholt hat.Wie bereits in einem früheren Artikel erwähnt, spiegeln die formalen Goldimport- und -exportstatistiken private Ströme wider, können aber auch die Aktivitäten der Zentralbanken widerspiegeln. Abgesehen von erhöhten Spitzenwerten bei der privaten Nachfrage aus China und Thailand sind die chinesische und die saudische Zentralbank (PBoC und SAMA) weitgehend für die im Jahr 2022 einsetzende Rally verantwortlich, da beide ihre Goldkäufe kräftig gesteigert haben, nachdem der Westen einen Teil der russischen Devisenreserven eingefroren hatte.Auffallend ist, dass den verfügbaren Handelsdaten zufolge die Länder, die auf dem Goldmarkt das Sagen haben, alle Vollmitglieder von mBridge sind: China, Saudi-Arabien, Thailand und Hongkong (siehe Abbildung unten). Die Statistiken der Vereinigten Arabischen Emirate liegen mehrere Jahre zurück und sind aufgrund des Schmuggels nach Indien irreführend.China, Thailand, Saudi-Arabien und Hongkong haben ihre Haltung gegenüber Gold seit Anfang 2022 eindeutig geändert: Sie haben ihre Empfindlichkeit gegenüber dem Preis aufgegeben. Anstatt in eine Rally hinein zu verkaufen, verursachen sie diese Rally aufgrund der starken Nachfrage selbst.Abgesehen von den sichtbaren globalen Goldströmen wissen wir, dass die offiziellen Goldreserven Thailands, der Vereinigten Arabischen Emirate, Chinas und Saudi-Arabiens in den letzten Jahren gestiegen sind - selbst wenn man die verdeckten Käufe der beiden letztgenannten Länder nicht berücksichtigt. Nur Hongkongs monetäres Gold blieb unverändert, kann aber mit Peking in einen Topf geworfen werden, da es eine Sonderprovinz von China ist.