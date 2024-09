Palladium - Warten auf das Startsignal

Anfang August setzte sich bei Palladium an der langfristigen Supportmarke bei 837 USD ein Aufwärtsimpuls in Gang, der mit dem Anstieg über die Hürde bei 993 USD und die zentrale kurzfristige Abwärtstrendlinie einen großen Trendwechsel einleitete. In der Spitze zog der Wert sogar über die Oberseite der Range der letzten Monate an und erreichte ein Hoch bei 1.120 USD. Von dieser Marke setzt Palladium in einer volatilen, aber insgesamt moderaten Korrektur zurück und erreicht die gebrochene Abwärtstrendlinie von der Oberseite. Aktuell versuchen die Bullen, den Aufwärtstrend im Bereich von 1.040 USD zu reaktivieren.Im Bereich von 1.020 USD bis 1.040 USD sollte ein Boden gebildet und die Kaufwelle der letzten Wochen fortgesetzt werden. Das erste starke Signal wäre der erneute Anstieg über den Widerstand bei 1.083 USD. Darüber dürfte Palladium direkt an die Hürde bei 1.138 USD steigen. Nach weiteren kurzen Korrekturphasen wären anschließend Kurse bei 1.165 USD und 1.192 USD erreichbar.Abgaben unter 1.020 USD würden dagegen in eine Korrekturausweitung bis 993 USD münden. Doch erst unter dieser Haltemarke wäre der Anstieg ernsthaft gefährdet und ein Abverkauf bis 965 USD und 920 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)