Chinas August Netto-Goldimporte über HK auf niedrigsten Stand seit 2 Jahren

Chinas monatliche Netto-Goldimporte über Hongkong sind im August um 76% auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten hervorgeht, da eine Rekordpreisrally den Appetit des weltweit größten Goldverbrauchers dämpfte, heißt es in einem Artikel der Business Times . Laut Daten des Hongkonger Büros für Volkszählung und Statistik importierte China im August netto 6,25 Tonnen, verglichen mit 25,66 Tonnen im Juli. Damit erreichten die Importe den niedrigsten Stand seit April 2022. Die gesamten Goldimporte über Hongkong gingen im vergangenen Monat um 48% auf 16,38 Tonnen zurück.Darüber hinaus hat China im August zum ersten Mal seit Januar 2021 keine Goldeinfuhren aus der Schweiz getätigt, wie aus den Zolldaten des weltweit größten Goldtransitzentrums hervorgeht. Zudem hatte China im Mai beschlossen, seine Goldkäufe über die Zentralbank einzustellen, so dass der August der vierte Monat in Folge war, in dem China seine Reserven nicht aufstockte.Die Preise seien für chinesische Anleger zu schnell gestiegen, was ihre Kauflust auf dem aktuellen Niveau dämpfe, meint UBS-Analyst Giovanni Staunovo. "Es gibt keine traditionellen chinesischen Käufer, weder im Einzelhandel noch in der Schmuckindustrie, weder bei institutionellen Anlegern noch bei der Zentralbank. Der einzige große Käufer ist das spekulative Interesse", so der unabhängige Analyst Ross Norman.