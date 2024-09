Newmont verschafft sich neue Ausgangslage

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische Minenunternehmen Newmont Corp. hielt sich nahezu grandios an den Fahrplan der vergangenen Analyse vom 4. Juli . Mit dem Ausbruch über den damaligen Widerstandsbereich von 45,18 USD ebnete sich die Aktie den Weg bis weit über die Marke von 50,00 USD hinaus. Aktuell bereits so hoch wie seit mehr als zwei Jahren notierend zeigt sich jedoch zusätzlicher Spielraum auf der Nordseite. Somit widmen wir uns einmal mehr im Nachgang der weiteren Perspektive.Im Windschatten eines bullischen Goldpreises bewegen sich auch die Minenaktien gen Norden. Zwar vielerorts noch weit weg von ihren Höchstständen, zeigt die Tendenz in eben diese Richtung. Die Aktie von Newmont tendiert hierbei in einem stabilen und mehrmonatigen Aufwärtstrend. Auch wenn aktuell die obere und zugleich deckelnde Trendlinie dieser Tage touchiert wurde, bleibt über der Unterstützung von 53,88 USD das Gesamtbild hochgradig freundlich.Zwischengeschaltete Konsolidierungen ändern daran nichts. Dementsprechend erlaubt sich mittelfristig weiteres Kurspotenzial bis 59,24 USD und darüber hinaus bis über die Marke von 60,00 USD. Aufgrund früherer Marken lassen sich dabei konkret die Level bei 63,92 USD und dem folgend 65,59 USD lokalisieren.Was passiert jedoch bei einem Rückgang unter die zuvor aufgeführte Marke von 53,88 USD? In diesem Fall erlaubt sich zunächst weiterer Abwärtsspielraum bis rund 50,00 USD. Rund um dieses Niveau lässt sich eine Kreuzunterstützung definieren, welche für den Fall rückläufiger Kurse die letzte Bastion darstellt.Sollte es nämlich einen Einbruch unter 49,45 USD geben, wären schlagartig wieder die Bären im Vorteil. Die tendenziell positive Chartsituation wäre bestenfalls noch neutral zu bewerten, jedoch vielmehr mit klarer Schlagseite zu definieren. In der Konsequenz erlauben sich weitere Verluste bis zum Niveau von rund 45,00 USD. Dort würde sich abermals die Chance zur Beruhigung anbieten. Entfällt diese, sollte man unterhalb von 45,00 USD je Anteilsschein mit weiteren Abgaben in Richtung von 40,35 USD kalkulieren.Mit oder ohne zwischengeschalteter Konsolidierung verweilt die Aktie in einem generell bullischen Umfeld. Oberhalb von 53,88 USD erlauben sich unmittelbar Zugewinne bis 59,24 USD und dem folgend bis zu den früheren Marken bei 63,92 USD und darüber hinaus bis 65,59 USD.Aufgrund der vorherrschenden Trendstärke haben es Short-Seller derzeit schwer. Dennoch könnte sich bei einem Rückgang unter die Unterstützung von 53,88 USD zunächst ein stärkerer Abwärtsimpuls in Richtung der runden 50,00 USD-Marke eröffnen. Unterhalb davon wären die Bären wieder am Zug und die Situation generell neu zu bewerten.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.