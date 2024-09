Goldpreisprognose: 40./41. KW 2024

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose: 28.09.24 (08:25 Uhr) bei 2.657 US-DollarIm laufenden Jahr konnte der Goldpreis (XAU/USD) von der Unterstützung im 2.000er $-Bereich aus eine bemerkenswerte Rallye starten, die vom April-Hoch zunächst in eine breite Seitwärtsphase übergegangen ist. Nach einem lokalen Hochpunkt im Juli hat der Kurs korrigiert und sich an der 50-Tage-Linie gestützt. Der neue, dynamische Bewegungszweig hat im September jetzt ein nächstes Allzeithoch bei 2.685 $ erreicht, was weiteres Kaufinteresse nach sich ziehen dürfte. Der graue Bereich visualisiert die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche.In der vergangenen Woche konnte der Kurs das Ausbruchsszenario fortsetzen und sich in Reichweite zur 2.700er $-Marke bringen. Zum Start in die neue Woche bleibt am Montag abzuwarten, ob Notierungen über 2.650 $ verteidigt werden können. Ein Pullback wäre nach diesem Anstieg wahrscheinlich, so dass auch ein Re-Test bei 2.600 $ im weiteren Verlauf nicht auszuschließen ist.• Mögliche Tagesspanne: 2.640 $ bis 2.680 $• Nächste Widerstände: 2.685 $ = Allzeithoch & Vorwochenhoch• Wichtige Unterstützungen: 2.613 $ = Vorwochentief | 2.531 $ = August-Hoch• GD20 (Std): 2.660 $Abhängig vom Wochenstart bleibt eine Fortsetzung der positiven Entwicklung wahrscheinlich. Korrekturimpulse könnten über der 2.630er $-Marke abgefangen werden. Damit sollte sich bereits am Dienstag zeigen, ob der Goldpreis eine Konsolidierung anstrebt oder direkt sein nächstes Kursziel bei 2.700 $ anlaufen möchte.• Erwartete Tagesspanne: 2.630 $ bis 2.670 $ alternativ 2.655 $ bis 2.695 $Ergänzend zum Stundenchart hat der Kurs ein neues Allzeithoch gesetzt. Die wichtigste stützende Zone liegt nun im Bereich von 2.600 $, und der gleitende 20-Tage-Durchschnitt dürfte den Aufwärtstrend auf nächste Rekordwerte begleiten. Damit sind auch in dieser Woche noch weitere Zugewinne möglich, wobei die Reaktion am Kursziel von 2.700 $ abzuwarten bleibt.• Mögliche Wochenspanne: 2.630 $ bis 2.710 $Die bestätigte Aufwärtstrendstruktur zielt auf neue Allzeithochs, könnte bei Erreichen der 2.700er $-Marke jedoch kurzfristigen Gewinnmitnahmen ausgesetzt werden. Damit wäre ein Test der etablierten Unterstützungszone um 2.600 $ zu erwarten. Erst ein Bruch dieser Marke würde stärkere Korrekturstimmung in den Markt bringen, wobei nächste Ziele dann bei 2.430 $ liegen dürften. Ein direkter Ausbruch hingegen könnte im weiteren Verlauf auf die Zone um 2.800 US-Dollar zielen.• Mögliche Wochenspanne: 2.590 $ bis 2.660 $ alternativ 2.670 $ bis 2.740 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)