Gold - Kleine Pause vor dem großen Ziel

Mit dem Ausbruch über das Kursziel bei 2.540 USD setzte sich der Ende Juni begonnene, zweite Aufwärtsschub des Goldpreises in diesem Jahr fort. Das Kaufsignal von Mitte September sorgte für eine Dynamisierung des Aufwärtstrends und führte Gold direkt über die Zielzone um 2.630 USD. Damit wurde theoretisch Potenzial bis 2.710 USD aktiviert. Allerdings scheiterten die Bullen bislang an der Zwischenzielmarke bei 2.670 USD. Die leichte Korrektur vom Freitag setzt sich heute im frühen Handel fort.Noch ist es natürlich viel zu früh, um von einem Ende der Aufwärtswelle zu sprechen. Doch die Fortsetzung des Anstiegs hängt zwingend davon ab, dass es den Bullen schnell gelingt über 2.670 USD und an die 2.710-USD-Marke zu klettern. Dort könnte dann eine größere Gegenbewegung starten, ehe Gold weiter bis 2.770 USD klettern kann.Eine Fortsetzung der Korrektur auf dem aktuellen Niveau würde dagegen für Abgaben bis 2.600 USD sorgen. Dort müssten die Bulle eingreifen und den Aufwärtstrend fortführen. Andernfalls könnte es zu einem direkten Einbruch auf 2.550 USD und den zentralen Support bei 2.531 USD kommen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)