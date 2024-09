Kitco-Umfrage: Wall Street geteilt; Main Street zügelt Enthusiasmus

Nachdem die US-Notenbank letzte Woche ihren Lockerungszyklus mit einer unerwartet starken Senkung der Leitzinsen um 50 Basispunkte eingeleitet hatte, nahmen die Edelmetallanleger in dieser Woche den Ball auf und erzielten in sechs aufeinanderfolgenden Handelstagen neue Allzeithochs für Gold. In der regulären Umfrage von Kitco News zu den zukünftigen Goldpreisbewegungen schwankten die Branchenexperten zwischen weiteren Kursgewinnen und kurzfristigen Kursrückgängen, während die Privatanleger zwar positiv gestimmt waren, sich aber mit Blick auf mögliche Kursgewinne in der kommenden Woche zurückhielten.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (43%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird, während weitere sechs einen Rückgang für das Edelmetall prognostizierten. Nur zwei (14%) Analysten erwarten hingegen Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben 192 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 120 (62%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 38 (20%) halten hingegen einen niedrigeren Preis für wahrscheinlich. Die verbleibenden drei (17%) blieben neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de