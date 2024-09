Gold Fields - Kann das einstige Kursziel von 20 USD jetzt noch erreicht werden?

Die Aktien südafrikanischen Goldbergbauunternehmens Gold Fields Ltd. konnten in diesem April einen kleinen Meilenstein feiern. Erstmals seit September 2006 wurden wieder Kurse von fast 19 USD aufgerufen. Doch seitdem lässt sowohl die Aufwärtsdynamik als auch die einstige Outperformance zum Gesamtmarkt sehr zu wünschen übrig. Können die Bullen das Ruder jetzt abermals herumreißen und den Wert auf über 20 USD hieven?Im Rahmen der letzten Analyse vom 31. Oktober 2023 "Gold Fields – Kann die Outperformance weiter ausgebaut werden?" wurden den Aktien von Gold Fields noch weitere Kurssteigerungen bis ca. 20 USD bzw. bis auf das Niveau der beschriebenen oberen roten Begrenzungslinie im Rahmen des nach oben zusammenlaufenden Keils zugestanden. Dieses Kursziel wurde bis heute, auch 11 Monate später, nicht erreicht.Stattdessen war bereits Mitte April bei knapp unterhalb von 19 USD wieder Schluss. Die Bullen verließen deutlich die Kräfte und die Bären übernahmen das Ruder. Bis Mitte September wurde der Aktienkurs in zwei Wellenbewegungen wieder um 30 Prozent auf fast 13 USD gedrückt.An dieser Stelle sah es nicht gut für Gold Fields aus. Doch der Aufwärtstrend, der zugleich unterer Bestandteil des besagten steigenden Keils ist, hat hier ganze Arbeit geleistet. Fast punktgenau drehte dort der Aktienkurs wieder nach oben.Für den übergeordneten Trend bedeutet das: Er hat gehalten und per Tendenz kann es weiter nach oben gehen. Doch wie schon vor 11 Monaten geschrieben, stehen die Chancen hinsichtlich der beschriebenen Charttechnik nicht sonderlich gut, dass sich Gold Fields aus den Fängen des Keils lösen können wird. Nach abermaligem Erreichen der roten Keillinie bei eben ca. 20 USD sollte entsprechend erneut mit deutlich fallenden Kursen zurück auf ca. 14 bis 12 USD gerechnet werden.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.