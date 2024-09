SPDR: Bestände knapp am Jahreshoch vor Rückgang in KW 39

Die 39. Kalenderwoche brachte dem weltweit größten Gold-ETF, SPDR Gold Trust einen leichten Rückgang der Bestände, nachdem sie sich einige Tage nahe des Jahreshochs gehalten haben.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 871,94 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 875,39 Tonnen gewesen. Über das Wochenende veränderten sich die Bestände zunächst nicht. Am Dienstag folgte ein Anstieg um 1,73 Tonnen, der bis Donnerstag anhielt. Damit erreichten die Bestände fast das aktuelle Jahreshoch von 878,54 zu Jahresbeginn am 02. Januar. Am Freitag wurden dann jedoch Abflüsse von insgesamt 5,18 Tonnen gemessen.Der Preis für die Unze SPDR-Gold stieg im Vergleich zur vorherigen Woche weiter an, konnte das Rekordhoch vom Donnerstag aber nicht halten und viel am Freitag wieder leicht ab. Am Ende der Woche lag der Preis bei 2.661,85 $ pro Unze, verglichen mit 2.605,85 $ am Freitag der Vorwoche.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 23. September: 875,39 Tonnen• 24. September: 877,12 Tonnen• 25. September: 877,12 Tonnen• 26. September: 877,12 Tonnen• 27. September: 871,94 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de