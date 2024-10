Goldaktien legen langsam zu

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen steigen weiter und haben gerade den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht. Auch wenn sie zulegen, ist ihr Aufwärtstrend sicherlich mühsam. In Anbetracht des gigantischen Aufschwungs des Goldpreises und der überwältigenden Rekordhöhen sollten Goldaktien viel höher notieren. Und ihre Rekordgewinne und ihr episches Gewinnwachstum unterstützen sicherlich weitaus bessere Aktienkurse. Das Haupthindernis ist die apathische Branchenstimmung der Händler, die sich jedoch allmählich zu ändern beginnt.Der führende GDX-Goldaktienindex ist in diesem Monat bestenfalls um 7,2% gestiegen und schloss am Dienstag bei 41,41 Dollar. Damit erreichten die wichtigsten Goldaktien den höchsten Stand seit 3,9 Jahren. Und wenn der GDX den Wert von 44,48 Dollar, den er einige Monate zuvor im August 2020 erreicht hatte, übertreffen kann, hätten wir es mit einem säkularen Höchststand von 11,7 Jahren zu tun! Seit Anfang Oktober 2023 hat dieser GDX-Aufschwung 59,8% zugelegt. Damit hat er die breiteren Aktienmärkte hinter sich gelassen, wobei der S&P 500 in diesem Zeitraum um 34,5% gestiegen ist.Bei einer derartigen Performance im vergangenen Jahr sollte man meinen, dass Goldaktien immer beliebter werden. Aber das sind sie nicht. Mainstream-Investoren sind immer noch nicht im Geringsten daran interessiert, die starke Aufwärtsdynamik dieses Sektors zu verfolgen. Sie sind immer noch von der Blase der künstlichen Intelligenz fasziniert, die weiterhin das ganze Rampenlicht des Marktes stiehlt. Und Contrarian-Investoren wie ich, die Goldaktien verfolgen, sind ziemlich enttäuscht von ihnen.Goldaktien sind letztlich ein Spiel mit dem Metall, das sie fördern. Das Goldbergbaugeschäft birgt zusätzlich zu den Goldpreistrends große operative, geologische und geopolitische Risiken. Goldaktien müssen sich also wirklich besser entwickeln als der Goldpreis, um den Einsatz von Kapital in ihnen zu rechtfertigen. In der Vergangenheit hat der von den Majors dominierte GDX die Entwicklung des Goldpreises in der Regel um das Zwei- bis Dreifache verstärkt. Diese Art der Verstärkung macht Goldaktien zu einem lohnenden Anlageobjekt.Leider haben sie im vergangenen Jahr eine jahrzehntelange Vorgeschichte weit hinter sich gelassen. Der Anstieg von GDX um 59,8% hört sich gut an, aber Gold selbst hat in diesem Zeitraum einen monströsen Anstieg von 46,3% erlebt! Das bedeutet, dass die großen Goldaktien im Vergleich zu ihrem Metall nur eine 1,3-fache Hebelwirkung auf den Aufwärtstrend aufweisen. Bei dem üblichen 2- bis 3-fachen müsste der GDX angesichts der massiven Gewinne des Goldes bereits um 93% bis 139% gestiegen sein! Die Goldaktien liegen weit zurück.Das bedeutet nicht, dass sie nicht zu Gold aufschließen werden, was schnell geschehen kann. Im Vergleich zu den riesigen Kapitalpools an den Aktienmärkten ist dieser konträre Sektor verschwindend klein. Daher können selbst winzige Verschiebungen in den Kapitalströmen Goldaktien in kurzer Zeit weit nach oben katapultieren. Während des letzten Anstiegs des Goldpreises um mehr als 40% im August 2020, als der GDX das letzte Mal höher lag, stieg der GDX in nur 4,8 Monaten um 134,1%! Goldaktien sind noch nicht aus dem Rennen.Nachdem ich nun seit einem Vierteljahrhundert aktiv mit diesem vielversprechenden konträren Sektor gehandelt habe, habe ich viele Zeiten erlebt, in denen Goldaktien weitgehend ignoriert wurden. Früher oder später kehren die Anleger immer zurück, was zu enormen Gewinnen führt. Verdoppelungen in weniger als einem Jahr sind keine Seltenheit, Goldaktien können das Vermögen wirklich vervielfachen, wenn sie laufen! Eine weitere Verdoppelung oder mehr steht bevor, da die Goldaktien in der Regel weit höher notieren und damit den Goldpreis widerspiegeln.Dies wird durch einen bedeutenden Stimmungsumschwung ausgelöst, der sich aus den massiven Gewinnen des Goldes und der beeindruckenden Parade der nominalen Rekordhöhen ergibt. Die kolossalen Gewinne der Goldbergbauunternehmen, die bei diesen hohen Goldpreisen erzielt werden, rechtfertigen im Grunde weit höhere Aktienkurse. Bevor wir uns all dem widmen, verdeutlicht dieser Chart die technische Entwicklung des GDX in den letzten Jahren. Das jüngste säkulare Hoch der Goldaktien ist marginal, es geht immer weiter nach oben.Interessanterweise hat sich der Goldpreis im vergangenen Jahr zwar ärgerlich verzögert, aber die Verdoppelung der Goldaktien ist immer noch möglich. Seit der Geburt dieses säkularen Goldbullenmarktes Ende September 2022 hat GDX um 89,3% zugelegt. Im Vergleich dazu hat Gold in dieser Zeitspanne bestenfalls 64,0% zugelegt, was einen bescheidenen Aufwärtshebel von 1,4 ergibt. Aufgrund der Stimmung bei Goldaktien kann sich die Performance des Sektors jedoch innerhalb kürzester Zeit ändern. Der GDX bräuchte nur ein paar Monate, um den Rückstand vollständig aufzuholen.Der wichtigste Faktor für die Psychologie der Goldaktien ist die Entwicklung des Goldpreises. Und die ist im Moment fantastisch, denn im August wurden fünf neue Rekordstände erreicht, gefolgt von weiteren sieben im September! Am Dienstag schloss der Goldpreis bei 2.662 Dollar und erreichte damit ein Niveau, das noch vor einem Jahr fast unvorstellbar war. Je länger und höher der Goldpreis steigt, desto mehr Anleger und Spekulanten werden ihm nachjagen wollen, auch mit Goldaktien.Vor allem neue Rekordhöhen sorgen für einen positiven Kreislauf der Käufe. Je höher der Goldpreis steigt, desto mehr berichten die Finanzmedien darüber und desto optimistischer wird ihre Berichterstattung. Dadurch rücken Gold und damit auch die Aktien der Bergbauunternehmen in das Blickfeld von mehr Anlegern, einschließlich Fondsmanagern. Je mehr sie kaufen, desto mehr steigen Gold und Goldaktien an. Dies führt zu noch mehr positiven Kommentaren, die einen immer größeren Kreis von Anlegern anziehen.Bei Gold war dies in den letzten Monaten eindeutig der Fall, bei den Minenaktien jedoch nicht so sehr. Es gibt drei Hauptgründe, warum die Psychologie der Goldaktien trotz der Monstergewinne des Goldes ziemlich bearisch geblieben ist. Erstens ist die Stimmung nach wie vor beschädigt, weil Gold und GDX Mitte 2022 im extremsten Straffungszyklus der Fed aller Zeiten um 20,9% bzw. 46,5% abstürzten! Dies ließ den US-Dollar in die Stratosphäre steigen und führte zu massiven Verkäufen von Goldfutures.Diese extreme Anomalie erzwang eine weit verbreitete Kapitulation unter Anlegern und Spekulanten, und die meisten sind noch nicht zurückgekehrt. Manche werden zurückkehren, manche nicht. Die Ausdünnung der Reihen der früheren Gold- und Goldaktienhändler ist jedoch nicht katastrophal, da sie durch neue Gold- und Goldaktienhändler mehr als ersetzt werden. Dazu gehören Legionen von jüngeren Anlegern, die noch nicht erlebt haben, wie Goldaktien schnell in die Höhe schnellen und ihr Kapital vervielfachen.Zweitens hat diese euphorische KI-Aktienblase alle abgelenkt. Angeführt vom Börsenliebling NVIDIA, der sich als Mondscheinunternehmen entpuppt hat, sind die Versprechungen, dass die KI die Zukunft revolutionieren wird, wirklich verlockend. Die enormen Kursgewinne bei NVIDIA und anderen KI-Aktien wie Microsoft und Meta haben die Anleger in ihren Bann gezogen. Alles andere, einschließlich Goldaktien, ist weitgehend in Ungnade gefallen. Aber die Stimmung in der Branche ist immerwährend zyklisch, Extreme sind nie von Dauer.