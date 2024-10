BTIG: Goldener Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen bei Edelmetallen

Die Analysten von BTIG erklärten in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung, dass Anleger bei Edelmetallen, insbesondere bei Gold und Silber, nach den starken Kursgewinnen seit Jahresbeginn Gewinne mitnehmen sollten. Während sie für die nächsten sechs bis zwölf Monate weiterhin positiv für Edelmetalle gestimmt sind, weist BTIG darauf hin, dass die aktuellen Marktbedingungen eine taktische Gelegenheit zum Verkauf und bei einem Rückschlag zum Wiedereinstieg in diese Vermögenswerte bieten, schreibt Investing.com Gold ist seit Jahresbeginn um rund 29% gestiegen, während Silber um 34% zulegte, was laut BTIG einen idealen Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen darstellt. "Wir glauben, dass wir uns an einem dieser Wendepunkte befinden, trotz ihrer konstruktiven Dynamik und Trends", so BTIG in ihrer Mitteilung. Sie fügten hinzu, dass die Tagescharts Anzeichen einer "Erschöpfung nach oben" zeigen und die Wochencharts auf eine "negative Momentum-Divergenz im überkauften Bereich" hindeuten. Historisch gesehen ist der Oktober ein schwacher Monat für Gold, mit einem durchschnittlichen Rückgang von 0,32% in den letzten 25 Jahren. BTIG hat auch beobachtet, dass Gold und Realzinsen in den letzten Monaten eng (invers) miteinander gehandelt haben.Sie räumten jedoch ein, dass seit der letzten FOMC-Sitzung die Realzinsen für 10-jährige Staatsanleihen von 1,55% auf 1,60% gestiegen sind, obwohl Gold um rund 100 USD zugelegt hat. Diese Diskrepanz ist ein weiterer Faktor, der BTIG dazu veranlasse, Gewinnmitnahmen zu empfehlen. Die Analysten wiesen darauf hin, dass ein Rückgang des Goldpreises einen attraktiveren Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg darstellen könnte, insbesondere wenn der SPDR Gold Shares ETF in den Bereich von 225-234 fällt, was einem Rückgang von 5-8% entspricht. Bei Silber hat BTIG festgestellt, dass der Preis noch nicht über die Höchststände vom Mai hinausgekommen ist, und rechnet mit einem Rückgang im Oktober, nach dem die Anleger eine Aufstockung ihrer Positionen in Erwägung ziehen könnten, bevor es zu einem größeren Ausbruch kommt.© Redaktion GoldSeiten.de