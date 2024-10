UBS passt Goldpreisprognose für 2024 und 2025 an

Einem Bericht der UBS zufolge wird der Goldpreis bis Ende 2024 auf 2.750 USD pro Unze steigen und damit das bisherige Ziel von 2.600 USD übertreffen, schreibt die Website aninews.in . Die UBS prognostiziert außerdem, dass der Goldpreis bis Mitte 2025 auf 2.850 USD pro Unze und bis zum dritten Quartal 2025 auf 2.900 USD steigen wird, was ihren bullischen Ausblick für das Metall unterstreicht. Die Rally des Goldpreises wurde durch sinkende US-Realzinsen, Zentralbankkäufe und eine saisonale Erholung der Schmucknachfrage unterstützt.Die Bank wies darauf hin, dass es aufgrund der rasanten Rally zwar kurzfristig zu einer Preiskonsolidierung kommen könnte, dass aber Rückschläge nur von kurzer Dauer sein dürften. Gemäß dem World Gold Council erholte sich der Goldpreis in der Vergangenheit innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Zinssenkung der US-Notenbank um bis zu 10%. Dem Bericht nach ist die UBS der Ansicht, dass das derzeit hohe Ausgangsniveau des Metalls in den kommenden Monaten weiteren Spielraum für Kursgewinne bietet, insbesondere wenn die Nachfrage nach börsengehandelten Fonds steigt.Obwohl es Anzeichen für einen Rückgang der chinesischen Goldnachfrage gibt, führt die UBS dies auf die Ausschöpfung der chinesischen Importquote zurück und nicht auf einen Rückgang der Nachfrage durch lokale Anleger. Die Bank empfiehlt Gold weiterhin als strategische Absicherung in einem diversifizierten Portfolio. Auch Goldminenunternehmen werden von den Experten als attraktive Anlagemöglichkeit hervorgehoben, wenngleich sie diese im aktuellen Marktumfeld eher als taktisches Instrument betrachten.© Redaktion GoldSeiten.de