Yukon Metals erhält Bonanza-Goldgehalte mit bis zu 101 g/t sowie Silbergehalte von bis zu 1940 g/t aus mehreren Bereichen bei Star River

Tabelle 1- Hervorgehobene Proben, die in der Nähe der historischen Vorkommen F2 und Canyon entnommen wurden.



Probe Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Typ

K137062 0,02 1.940 179 26 >200.000 1.935 12 Ausbiss

K137063 0,14 1.935 177 23 >200.000 1.845 32 Lesestein

K137066 101,00 52 >10.000 219 842 314 26 Lesestein

K137067 1,69 8 >10.000 78 739 66 43 Lesestein

K140003 0,10 1.450 101 403 >200.000 2.090 21 Lesestein

K140010 0,05 287 52 43 >200.000 307 2 Lesestein

K140014 3,26 538 9.020 307 >200.000 1.980 915 Lesestein

K140016 1,06 578 1.270 266 >200.000 8.000 5 Ausbiss

K140042 0,75 627 2.710 343 >200.000 >10.000 83 Ausbiss

K140043 0,08 1.285 421 45 >200.000 1.490 24 Ausbiss

K140044 0,29 379 1.880 38 171.500 2.940 58 Ausbiss

K140048 0,96 18 3.870 48 3.940 267 41 Ausbiss

K140050 0,97 3 1.935 9 349 95 22 Ausbiss

K140104 1,70 5 3.900 14 780 67 22 Ausbiss

K137095 0,43 7 921 15 2.050 48 135 Ausbiss

K137097 0,41 6 4.900 400 576 107 64 Ausbiss

K137098 0,83 449 6.300 135 >200.000 2.700 50 Vene

K137099 0,94 11 8.000 130 3.470 479 71 Ausbiss

K137100 2,28 35 9.400 205 13.050 633 50 Ausbiss

Tabelle 2 - Hervorgehobene Proben, die in der Nähe des historischen Vorkommens Saddle entnommen wurden.



Probe Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Typ

K140107 3,03 103 >10.000 3.470 1.540 1.425 1.770 Lesestein

K140109 2,52 22 6.610 146 7.640 354 18 Verdeckter

Ausbiss

K140110 0,95 9 3.320 33 3.070 93 33 Verdeckter

Ausbiss

K140111 0,65 21 2.970 60 8.800 114 29 Verdeckter

Ausbiss

K140112 1,62 7 3.610 128 1.625 103 38 Verdeckter

Ausbiss

K140114 1,86 18 3.930 220 2.480 283 95 Verdeckter

Ausbiss

K140115 2,03 29 3.880 363 1.765 435 47 Verdeckter

Ausbiss

K140117 6,82 368 >10.000 1.565 98.000 4.860 132 Verdeckter

Ausbiss

K140118 1,44 31 4.150 1.475 5.310 1.250 148 Verdeckter

Ausbiss

K140119 5,08 19 10.001 101 7.710 216 35 Verdeckter

Ausbiss

K140021 9,35 11 10.001 277 1.695 1.270 4.090 Lesestein

K140022 2,05 13 10.001 240 316 210 103 Lesestein

abelle 3 - Hervorgehobene Proben, die in der Nähe des historischen Vorkommens Gem entnommen wurden.



Probe Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Typ

K137075 1,05 266 2.990 161 100.500 410 32 Verdeckter

Ausbiss

K137077 2,01 5 >10.000 23 206 26 28 Verdeckter

Ausbiss

K137083 0,21 195 1.075 27 83.100 219 15 Ausbiss

K137086 0,45 70 120 72 32.700 129 6 Ausbiss

Tabelle 4 - Hervorgehobene Proben, die in der Nähe des historischen Vorkommens FLT entnommen wurden.



Probe Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Typ

K140029 9,74 4 >10,000 4 84 892 1.900 Lesestein

Tabelle 5 - Hervorgehobene Proben, die in der Nähe des historischen Vorkommens F3 entnommen wurden.



Probe Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Typ

K140123 0,20 1.790 1.290 8.690 >200.000 5.660 1.365 Ausbiss

K140124 0,31 851 2.990 2.010 188.500 3.940 606 Ausbiss

K140125 0,42 19 378 51 1.540 209 375 Ausbiss

Tabelle 6 - Highlights bisheriger bedeutender Ergebnisse von der Prospektion 2024 auf Star River.



Gebiet Probe Au g/t Ag g/t As ppm Cu ppm Pb ppm Sb ppm Zn ppm Typ

Vancouver, B.C., 1. Oktober 2024 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTC: YMMCF - das Unternehmen oder Yukon Metals) freut sich, ein Update zu den laufenden Erkundungsfeldarbeiten auf seinem 715 Hektar großen Projekt Star River zu geben, das 50 Kilometer (km) südlich von Ross River im kanadischen Territorium Yukon liegt und über ganzjährigen Straßenzugang verfügt.Die zweite Reihe der Ergebnisse aus dem Prospektionsprogramm beinhaltet die Analyseergebnisse von 100 weiteren der 175 bisher entnommenen Proben (Abbildungen 6-7). Die Proben in dieser Pressemitteilung wurden in der Nähe der historischen Vorkommen F2, F3, Saddle, FLT, Canyon und Gem entnommen. Es wurden bedeutende Gold- und Silberwerte erhalten, darunter 3 Unzen Au pro Tonne (oz/ton) oder 101 Gramm Au pro Tonne (g/t) aus F2 (Tabelle 1), vielfache Probenergebnisse im Bereich von 1,62 bis zu 9,35 g/t Au bei Saddle (Tabelle 2), und 9,74 g/t Au in der Nähe von FLT (Tabelle 4). Erhöhte Silbergehalte wurden in mehreren Proben bei F2 und F3 entdeckt, einschließlich 1.935 bis 1.940 g/t Ag bei F2 und 1.790 g/t Ag bei F3. Ferner enthält ein über dem Grenzwert liegendes Analyseergebnis von Probe K140057, welches in der Pressemitteilung vom 10. September 2024 erwähnt wurde, 10.936 g/t Ag (319 oz/ton Ag) von einem neuen Mineralisierungsvorkommen auf dem Konzessionsgebiet.Rory Quinn, President & CEO, sagte: Yukon Metals hat nun Ergebnisse mit Bonanza-Silbergehalten sowie Bonanza-Goldgehalten auf demselben Konzessionsgebiet erhalten, auf Star River! Nicht nur haben wir ein Ergebnis von 319 Unzen Silber pro Tonne (~4 oz/ton Goldäquivalent) erhalten, sondern nun auch 3 oz/ton Gold! Wie in den Abbildungen 6-7 zu sehen ist, wurden hochgradige Silber- und Goldwerte aus mehreren Bereichen quer über dieses 715 Hektar große Konzessionsgebiet hinweg erhalten - in den meisten Fällen aus Bereichen, die viele hundert Meter entfernt voneinander liegen. Diese andauernden Resultate sind der Höhepunkt der fantastischen Arbeit, die unser technisches Team in dieser Feldsaison geleistet hat, und es geht noch weiter!Der Feldanteil des Explorationsprogramms ist nun fertiggestellt, einschließlich Kartierung, Prospektion und geophysikalische Bodenuntersuchungen, die TDEM- und Gravitationsuntersuchungen umfassen. Die Datenverarbeitung und Kartenerstellung dauert derzeit an, da weitere Gesteinsproben von der Prospektionsuntersuchung noch analysiert werden. Es werden von mehreren Bereichen auf dem nördlichen Teil des Claim-Blocks ausstehende Proben erwartet.Vision Quest, eine eng mit Yukon Metals zusammenarbeitende Explorationsvertragsfirma im Besitz der First Nations von Yukon, hat erfolgreich das temporäre 10-Personen-Camp auf den Claims gemäß einer Klasse-1-Benachrichtigung beauftragt und nun geschlossen und geräumt.Die Vorkommen F2 und Canyon befinden sich in der Nähe eines geschlossenen Stollens, der in den späten 1960er Jahren angelegt wurde. Die einem nahegelegenen Ausbiss entnommene Mineralisierung ist in einer unterschiedlich oxidierten Quarzit-Einheit mit einer Breite von etwa 12 m enthalten und umfasst Silber und Gold in Galenit-Sphalerit-haltigen Gängen sowie Quarz-Arsenopyrit-Gängen. Eine erhöhte Goldmineralisierung wurde 200 m südlich des Vorkommens F2 entdeckt, einschließlich Proben mit Ergebnissen von 101 g/t Au und 1,69 g/t Au in hoch oxidiertem Arsenopyrit-Skorodit-Lesestein.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77001/YukonMetals_011024_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1 - Proben, die in der Nähe des historischen Vorkommens F2 entnommen wurden, Au g/t.Das Vorkommen Saddle wurde erstmalig im Jahr 1986 erkundet. Es wurden im Anschluss drei Bohrlöcher niedergebracht, die eine in oxidierten Gängen enthaltene Mineralisierung durchschnitten. 1987 wurde eine Manto-artige Mineralisierung über eine Fläche von 34 mal 4 Metern freigelegt. Proben, die durch Yukon Metals von oxidiertem Gangmaterial in der Gegend genommen wurden, ergaben bis zu 9,35 g/t Au mit damit verbundenen erhöhten As-, Pb-, Sb- und Zn-Werten. Splitterproben von einer hoch oxidierten Freilegung im südlichen Teil des Gebiets Saddle zeigten auf der Probenahme-Länge von 20 m eine durchgängige Goldmineralisierung.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77001/YukonMetals_011024_DEPRCOM.002.pngAbbildung 2 - Proben, die in der Nähe des historischen Vorkommens Saddle entnommen wurden, Au g/t.Das Vorkommen Gem wurde erstmals Mitte der 1950er Jahre in einem Gebiet 300 m nordöstlich der Vorkommen Canyon und F2 auf Silber untersucht. Es wurden Galenit-Quarz-Siderit-Pyrit-Gänge innerhalb von Quarzit-Freilegungen in einem sehr verworfenen Bereich entdeckt. Historische Arbeiten im Gebiet Gem waren auf Silber- und Bleimineralisierung ausgerichtet. Von Yukon Metals entnommene Proben entdeckten erhöhte Goldwerte von bis zu 2,01 g/t Au in sowohl Galenit-Siderit- als auch Quarz-Arsenopyrit-Äderungen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77001/YukonMetals_011024_DEPRCOM.003.pngAbbildung 3 - Proben, die in der Nähe des historischen Vorkommens Gem entnommen wurden, Au g/t.Lesesteinproben wurden in einem Ausbiss östlich des historischen Vorkommens FLT sowie abwärts einer Lesesteinreihe entnommen. Eine Probe in Lesestein ergab 9,74 g/t Au in einem hoch oxidierten Gestein, das Pyrit, Sphalerit und andere feinkörnige Sulfide enthält.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77001/YukonMetals_011024_DEPRCOM.004.pngAbbildung 4 - Proben, die in der Nähe des historischen Vorkommens FLT entnommen wurden, Au g/t.Das Ausbissgebiet in der Nähe des Vorkommens F3 besteht aus einem kleinen oxidierten Manto, der sich stratigrafisch über einer schwarzen Schiefereinheit in einem Bach befindet. Der freiliegende Manto ist etwa 2 m breit und 20 m lang, bevor er unter Oberflächensedimenten verschwindet. Im Süden beinhaltet eine von Nord nach Süd verlaufende subvertikale Verwerfung, die ~ 5 m mächtig ist, eine Galenit-Siderit-Mineralisierung. In dem Ausbiss dieser Verwerfung wurde eine Silbermineralisierung von bis zu 1.790 g/t Ag in oxidierten Galenit-Gängen entdeckt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77001/YukonMetals_011024_DEPRCOM.005.pngAbbildung 5 - Proben, die in der Nähe des historischen Vorkommens F3 entnommen wurden, Au g/t.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77001/YukonMetals_011024_DEPRCOM.006.pngAbbildung 6 - Lage der bisher erhaltenen Gesteinsproben von 2024 mit Werten in Au g/t.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77001/YukonMetals_011024_DEPRCOM.007.pngAbbildung 7 - Lage der bisher erhaltenen Gesteinsproben von 2024 mit Werten in Ag g/t.Yukon Metals besitzt 100 % der Anteile am Basis- und Edelmetallprojekt Star River, die über eine ganzjährig befahrbare Straße vom Robert Campbell Highway aus erreichbar ist und an die ehemalige Transportstraße der Ketza-Mine angrenzt. Das Projektgebiet beherbergt zahlreiche Vorkommen an polymetallischer Karbonat-Verdrängungsmineralisierung und Quarz-Sulfid-Adern, die in den 1950ern erstmalig entdeckt wurden (Abbildungen 6-7). Überreste von Untertage- und Übertageabbaubetrieben, die mit historischen Explorationstechniken durchgeführt wurden, sind auf einem Großteil des Konzessionsgebiets sichtbar und mit den zuvor angelegten Zufahrtsstraßen und Wegen verbunden, die von der Straße zur Ketza-Mine abzweigen.Die Gesteinsproben wurden zur Analyse an ALS Minerals versandt, wobei die Probenaufbereitung in Whitehorse, Yukon, und die Analyse in North Vancouver, British Columbia, stattfindet.Die Proben wurden durch Zerkleinerung auf 70 %, 2 mm Korngröße, Aufteilung auf 250 g, und Pulverisierung auf mehr als 85 %, 75 Mikrometer Korngröße (Prep-31A), aufbereitet. Die Trübeproben wurden durch Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-AES (ME-ICP61) auf 34 Elemente analysiert. Alle Proben wurden durch Brandprobe und AAS mit einem Probengewicht von 50 g nominal (Au-AA24) auf Gold untersucht. Proben mit mehr als 10 g/t Au wurden mit einer gravimetrischen Brandprobe mit 50 g Probe (Au-GRA22) untersucht. Proben mit Werten über 1.500 g/t Ag wurden anhand einer 50-g-Probe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Ag-GRA21) analysiert. Proben mit mehr als 10.000 g/t Ag wurden mit Ag-CON01 analysiert.Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Gesteinsproben, die bei der Prospektion entnommen wurden, sind selektiver Natur und wurden gesammelt, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Mineralisierung zu bestimmen. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung, die im Projekt enthalten ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77001/YukonMetals_011024_DEPRCOM.008.pngAbbildung 8 - Karte mit der Lage des Projekts Star RiverDer technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP of Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.YUKON METALS CORP.Rory QuinnRory Quinn, President & CEOE-Mail: roryquinn@yukonmetals.comVORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONENDiese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die schrittweise Freigabe der Vergütungsaktien aus dem Treuhandkonto, die Wiederaufnahme des Handels mit den Stammaktien und die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell bzw. die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen kenntlich zu machen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vorlagen.Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der schrittweisen Freigabe der Aktien aus dem Treuhandkonto, die Wiederaufnahme des Handels mit den Stammaktien und andere Risiken und Ungewissheiten. Siehe den Abschnitt Risk Factors in der Notierungserklärung des Unternehmens vom 30. Mai 2024, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!