Eine goldene Woche für Gold

Es ist wieder einmal so weit: Die chinesischen Märkte bleiben wegen der "Golden Week" eine Woche lang geschlossen. Das typische Handelsmuster für Gold während dieser Feiertagswoche ist früh unten und spät oben. Werden sich die Dinge im Jahr 2024 wieder so abspielen? Die Woche scheint auf jeden Fall in diese Richtung zu gehen.Zunächst einmal: Was ist die Golden Week? In China feiert man damit die kommunistische Revolution und die Gründung des Landes im Jahr 1949. Alle chinesischen Märkte bleiben an diesem Feiertag geschlossen, auch die Terminbörsen in Shanghai.Da dies jedes Jahr geschieht, können wir die Auswirkungen auf die Gold- und Silberpreise verfolgen und aufzeichnen. Natürlich geschieht nichts im luftleeren Raum, und es gibt immer äußere Einflüsse, die die Preisentwicklung Woche für Woche beeinflussen. Im Allgemeinen habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass der Goldpreis zu Beginn der Woche niedriger und später in der Woche höher gehandelt wird. Und warum? Vielleicht hat die fehlende physische Nachfrage aus China dazu geführt, dass der Papier-/Digitalhandel einen größeren Einfluss auf den Preis hat? Hier ist zum Beispiel ein Chart aus dem Archiv. Beachten Sie die Ähnlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr:Könnte die Golden Week 2024 nach einem ähnlichen Muster verlaufen? Nun, auf jeden Fall haben wir einen frustrierenden Start erwischt...Es ist jedoch erst Montag, während ich diese Zeilen schreibe, und es gibt sicherlich eine Reihe von Schlagzeilen, die die Dinge im Laufe der Woche umdrehen könnten.• Dienstag: PMI des verarbeitenden Gewerbes in den USA und JOLTS-Arbeitsmarktdaten.• Mittwoch: ADP-Arbeitsmarktbericht.• Donnerstag: U.S. Dienstleistungssektor PMIs.• Freitag: Der neueste US-Arbeitsmarktbericht und die Arbeitslosenquote.Es gibt also reichlich Grund zu der Annahme, dass die Gold- und Silberpreise zur Wochenmitte einen Tiefststand erreichen könnten, und am Freitag könnte es mit einem neuen Wochenhoch schon wieder ganz anders aussehen.Wichtiger als all dies ist jedoch das heutige Monats- und Quartalsende. Einzelne Daytrader achten sehr auf Intraday- und Tagescharts. Sie haben einen Einfluss, aber sie bestimmen nicht den Trend. Stattdessen sind es die Geldströme von Hedgefonds und institutionellen Anlegern, die langfristige Bullenmärkte antreiben. Daher sind die langfristigen Charts sehr wichtig für die Erstellung und Aufrechterhaltung des Anlagekonzepts. Werfen Sie zu diesem Zweck einen Blick auf den jüngste Monatschart für den zu Ende gehenden September. Gold hat nicht nur ein neues monatliches Allzeithoch erreicht, sondern auch ein neues vierteljährliches Allzeithoch. Wenn Sie Milliarden von Dollar verwalten, sollten Sie diese Art von Chart im Auge behalten.Und wissen Sie, was Ihre Aufmerksamkeit wirklich erregt? Schauen Sie sich die aktualisierte Tabelle der annualisierten Renditen von Gold in diesem Jahrhundert an, ausgedrückt in jeder wichtigen Fiatwährung. Unabhängig davon, wo Sie leben, ist der Goldpreis in Ihrer Währung seit Jahresbeginn um über 25% gestiegen. Wenn Sie ein Vermögensverwalter sind und kein Gold besitzen, erweisen Sie Ihren Kunden einen Bärendienst.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine unbeständige Woche werden wird, so wie es die Golden Week in der Vergangenheit oft war. Der starke Bullenmarkt für Gold und Silber setzt sich jedoch mit neuen Allzeithochs bei Gold und dem höchsten Silberpreis seit über zwölf Jahren fort. Wenn Sie bei Preisschwächen und -einbrüchen in physisches Metall investieren möchten, sollten Sie in der ersten Oktoberwoche stets wachsam sein.Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, in Gold und Silber zu investieren, solange die Markttrends stark bleiben. Angesichts der Allzeithochs und der steigenden Nachfrage ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Ihr Portfolio zu diversifizieren und Ihr Vermögen zu schützen. Entdecken Sie unser Angebot an Gold- und Silberanlagen und beginnen Sie noch heute mit dem Aufbau einer sicheren finanziellen Zukunft.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 30. September 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.