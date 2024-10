Das iPhone/Gold Ration 2024

In einem "In Gold We Trust"-Spezialbericht befasst sich die Incrementum AG mit dem sogenannten iPhone/Gold-Ratio". U.a. wird darin anhand interessanter Charts die Kaufkraft von Gold in iPhones von Apple dargestellt.Die wichtigsten Feststellungen der Untersuchung:• In Gold gerechnet sind die diesjährigen iPhones erneut günstiger als im Vorjahr.• Das iPhone 16 Pro ist für 0,60 Unzen Gold zu haben, während das iPhone 15 Pro mit 0,78 Unzen gut 23% teurer war.• Das erste iPhone war damals 2007 etwa 0,92 Unzen Gold wert.• Nur die iPhones, die in den Jahren 2010, 2011 und 2012 zu erwerben waren, fielen günstiger in Gold aus als das iPhone 16 Pro.• Der Durchschnittspreis der iPhones seit 2007 liegt bei 0,74 Unzen Gold.Den vollständigen Bericht finden Sie hier in deutscher Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de