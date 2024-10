Silver-Eagle-Verkäufe leicht rückläufig im September

Genau wie der Gold Eagle, hat auch der American Silver Eagle im September erneut an Käufen eingebüßt. Der neunte Monat des Jahres erwies sich aufgrund von berichtigten Zahlen nun als der bisher schwächste in 2024. Dies geht aus den Angaben der US-amerikanischen Prägeanstalt U.S. Mint auf ihrer Website hervor.Nachdem im August laut aktualisierten Zahlen im dritten Monat in Folge 1.700.000 Stück der beliebten Anlagemünze verkauft wurden, erreichte der Absatz im gerade zu Ende gegangenen September 1.652.000 Stück.Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist ein stärkerer Rückgang zu verzeichnen, im September 2023 wurden 2.970.000 Silver Eagles verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de