Gold - Auf den letzten Metern?

Anfang August löste sich der Goldpreis von der Unterseite einer bullischen Dreiecksformation und brach schließlich auch über deren Hoch bei 2.483 USD aus. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase unterhalb des wichtigen Kursziels bei 2.540 USD folgte Anfang September der zweite Aufwärtsschub, der zuletzt auch das Kurszielgebiet bei 2.670 USD bis 2.710 USD erreichte. Seit dem neuen Allzeithoch bei 2.685 USD wird dieser Anstieg von einer weiteren, dreiecksförmigen Konsolidierung unterbrochen.Die Kurszielmarke bei 2.670 USD entfaltet ihre Wirkung und bremst die Rally ab. Dennoch ist auch weiterhin zunächst mit einem Bruch der Abwärtstrendlinie der letzten Tage und einem Anstieg bis 2.710 USD zu rechnen, ehe größerer Abwärtsdruck einsetzen kann. Für eine Fortsetzung der Kaufwelle in Richtung 2.770 USD müsste der Bereich um 2.710 USD allerdings schon mit hoher Dynamik überwunden werden. Eine Korrektur an den Bereich um 2.610 USD ausgehend von 2.710 USD ist derzeit wahrscheinlicher. Anschließend könnte es zu einem weiteren Rallyversuch in Richtung 2.770 USD kommen.Kurze Korrekturen bis 2.610 USD wären aktuell unproblematisch. Sollte der Goldpreis aber nach einem neuen Hoch bei 2.710 USD oder direkt unter 2.600 USD einbrechen, wäre dies der Auftakt für eine Gegenbewegung bis 2.531 USD. Darunter dürfte eine Verkaufswelle bis 2.431 USD belasten und damit gleichzeitig den Aufwärtsimpuls seit Ende Juni beenden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)