Hochschild - es fehlt nicht mehr viel

Quelle Chart: stock3

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc verweilt unverändert auf hohem Niveau. Doch auch wenn dabei erst in der Vorwoche ein frisches Reaktionshoch bei 2,40 EUR ausgebildet werden konnte, so fehlte bisher der letzte Kick für eine nachhaltige Performancefortsetzung. Ein Anstieg per Wochenschluss über 2,30 EUR könnte hierbei den Impuls für neue Hochs in Richtung von 2,65 EUR sowie darüber hinaus bis 3,06 EUR ebnen.Andernfalls wäre unterhalb des Levels von 2,30 EUR eine Fortsetzung der etablierten Range von rund 2,00 bis 2,30 EUR zu erwarten. Im Ausdehnungsfall könnte es sogar nochmals zu Rücksetzern bis hin zur Unterstützung von 1,77 EUR kommen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.