USA: Haushaltsjahr 2023/2024 mit massivem Defizit

Der EUR eröffnet gegenüber dem USD bei 1,1027 (05:22 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1009 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 146,46. In der Folge notiert EUR-JPY bei 161,50. EUR-CHF oszilliert bei 0,9393.Der Finanzmarkt reagiert auf das Risikocluster, allen voran im Nahost-Konflikt, in heterogener Form. Europas Aktienmärkte stehen unter stärkerem Druck als die US-Märkte, während die fernöstlichen Märkte sich widerstandsfähig zeigen. Der USD, Gold und Silber bleiben gefragt.Unterschwellig hilfreich für den USD war das Ende des Hafenarbeiterstreiks (Löhne +62%!). Das Datenpotpourri (siehe unten) lieferte positive Überraschungen aus den USA. Die finalen PMIs der Eurozone waren besser als die vorläufigen Werte, ohne jedoch überzeugen zu können. Der Gouverneur der Bank of England stellte aggressiver Zinssenkungen in Aussicht.Aktienmärkte: Late Dax -0,82%. EuroStoxx 50 -0,78%, S&P 500 -0,16%, Dow Jones -0,42%, US Tech 100 -0,05%Aktienmärkte in Fernost Stand 05:48 Uhr: Nikkei (Japan) +0,47%, CSI 300 (China) Feiertag, Hangseng (Hongkong) +1,14%, Sensex (Indien) -0,25% und Kospi (Südkorea) +0,36%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,14% (Vortag 2,09%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 3,85% (Vortag 3,79%) abwirft. Devisenmärkte: Der USD bleibt an den Devisenmärkten als vermeintlich "Safe Haven" gefragt (EUR/USD -0,0008). Gold (+5,40 USD) und Silber (+0,09 USD) bleiben gesucht.Der global zunehmende Gasverbrauch (2024 +2,5%, 2025 +2,3% laut IEA-Prognosen) in Verbindung mit geopolitischen Spannungen als auch dem Ende des russischen Gastransits nach 2024 aus Russland über die Ukraine könnte die Versorgungslage im Winter gefährden.Kommentar: Wenn die Versorgungsverträge Russland/Ukraine Ende 2024 auslaufen, kommen keine 42 Mio. cbm Gas täglich mehr über Sudscha. Sollte sich zusätzlich die Nahost-Krise ausweiten, wird der LNG-Markt absehbar sehr eng. Europa wäre international betrachtet in der kritischsten Situation. Nord- und Mittelamerika sind weitgehend autark. China und Indien haben solide Verträge mit Moskau. Fakt ist, "ohne Energie geht nichts, gar nichts! "Food for thought!"Am 30. September 2024 endete das am 1. Oktober 2023 begonnene Fiskaljahr in den USA. Per 30. September stellte sich die US-Staatsverschuldung auf 35,464 Billionen USD. Ausgedrückt in Prozent der nominalen Wirtschaftsleistung (Basis 2. Quartal 2024) waren das 122% des BIP. In diesem 12-Monatszeitraum baute sich eine Neuverschuldung der öffentlichen Hand in Höhe von 2,297,4 Mrd. USD auf.Das waren 7,92% des aktuellen nominalen US-BIP. Die gesamte deutsche Staatsverschuldung summiert sich auf 2.460 Mrd. EUR per Ende des 2. Quartals 2024 oder auf Basis des aktuellen EUR/USD Austauschverhältnisses bei 1,1027 rund 2,713 Mrd. USD. "Food for thought!"Am 1. Tag des neuen Fiskaljahres nahm die US-Neuverschuldung um rund 204 Mrd. USD zu ...Kommentar: Dieses Neuverschuldungsniveau ist als prekär zu klassifizieren. Erinnert sei an das 3% Maastricht Kriterium der Eurozone. Immer wieder wird gerne der Vergleich der BIP-Daten herangezogen, um die Stärke der USA herauszustellen. Leider werden hier Birnen mit Äpfeln verglichen. Entscheidend ist es, zu berücksichtigen, wieviel "Subvention" es durch öffentliche Defizite gibt, um die jeweilige Wirtschaftsleistung zu generieren. DieseQualitätsanalyse ist jedoch wenig gefragt, denn sie zwänge uns, zu hinterfragen, an wen wir uns binden, ob dieser Partner die notwendige Zukunftsfähigkeit und Verlässlichkeit hat.Das gilt um so mehr, als dass der Leitwährungsstatus des USD, der den USA Haushalts- als auch Außenhandelsdefizite nach Gusto erlaubte, Stück für Stück weiter erodiert.Ich verweise auf das anstehende BRICS Treffen vom 22.-24. Oktober 2024 in Kasan. Dort wird es auch um alternative Zahlungssysteme gehen, um den USD, der machttechnisch seitens der USA missbraucht wird, aus dem bilateralem Handel heraus zu drängen.Zurück zu der Frage, in wie weit das Wachstum im Vergleich USA zu der Eurozone selbsttragenden Charakter hat. Tabellarisch lässt sich das klären. Die Farbgebung ist Basis einer relativen Betrachtung im Vergleich der vier gewählten Länderbeispiele.