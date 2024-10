International Tower Hill Mines mit Performance nach Plan

Quelle Chart: stock3

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. hielt sich abermals an den Fahrplan der vergangenen Analyse vom 23. Juli . Zumindest wenn man den temporären Umweg unterhalb von 0,43 USD berücksichtigt. Denn mit der zunächst anhaltenden Kursschwäche tendierte die Mine doch in Richtung der Unterstützung bei 0,39 USD, bevor mit dem Tief bei 0,40 USD der weitere Erholungsimpuls an Fahrt gewann. Schauen wir daher wieder auf die Feinheiten im Nachgang.Aktuell wieder deutlich über 0,50 USD unterwegs, hat sich der vorherige Ausrutscher unter die Unterstützung von 0,43 USD glücklicherweise rasch relativiert. Die Erholung seit den Sommermonaten gipfelte unlängst in einem neuen Mehrmonatshoch bei 0,62 USD. Seither erfolgten Gewinnmitnahmen, welche das sich wieder aufhellende Bild nicht trüben. Selbst ein positives Trendfolgesignal könnte in Kürze zur Realität werden.Hierbei stehen nämlich die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50 + 200 vor dem "Golden-Cross" beziehungsweise der positiven Kreuzung. Dies verspricht in Summe weiteres Potenzial, sofern ein Abtauchen unter 0,50 USD vermieden werden kann. Idealerweise fangen sich die Notierungen bereits rund um 0,53 USD, um daraufhin wieder anzuziehen.Mit Ausbruch über die seit April etablierte Abwärtstrendlinie und oberhalb von 0,62 USD würde sich dabei schließlich weiteres Kurspotenzial bis zunächst 0,68 USD eröffnen, bevor darüber die runde Marke von 0,80 USD in das Visier der Bullen rücken dürfte. Sollten sich die Gewinnmitnahmen hingegen bis unter das Level von 0,50 USD ausdehnen, würde sich ein Verkaufssignal aktivieren. Dieses erlaubt in der Konsequenz weitere Abgaben in Richtung der Marke von 0,43 USD.Im Ausdehnungsfall müsste der zuvor knapp verpasste Test der Unterstützung bei 0,39 USD einkalkuliert werden. Der Abwärtstrend seit dem Frühjahr hätte sich in diesem Fall durchgesetzt, und die weiteren Kursperspektiven wären dementsprechend negativ einzuschätzen. Kurse von 0,36 USD dabei inklusive.Die Chancen auf eine Fortsetzung der freundlichen Kursbewegung seit Sommer sind gegeben. Dazu sollten sich die Kurse jedoch erneut rasch stabilisieren. Idealerweise rund um 0,53 USD, um im Nachgang die Abwärtstrendlinie sowie das letzte Reaktionshoch bei 0,62 USD zu überwinden. Gelingt dies, erlaubt sich Potenzial bis 0,68 USD sowie 0,80 USD.Die erst gestern erfolgte Abweisung direkt an der Abwärtstrendlinie vom Frühjahr lässt weitere Verluste möglich werden. Sollten sich diese bis unter die Unterstützung von 0,50 USD ausdehnen, würde sich weiterer Verkaufsdruck eröffnen. Abgaben bis 0,43 USD sowie tiefer bis 0,39 USD wären dabei zu erwarten.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.