Technische Marktanalyse vom 06.10.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Viele Marktteilnehmer sprechen in diesen Tagen wegen der Krisen wieder von der Flucht in Gold, was sich im Preis entsprechend widerspiegelt. Zuletzt ist das Edelmetall bis in den Bereich der Marke von 2.700 USD gestiegen. Knapp darunter konnte sich Gold nun stabilisieren und hält sich hier aktuell. So kann von einer Seitwärtskorrektur gesprochen werden, was den Anlegern immer am Besten gefällt. Die vielen Dojis (Eröffnungs- und Schlusskurse nahezu auf einem Niveau) zeigen aber auch die Unsicherheit der Marktteilnehmer an. Ungeachtet dessen ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt und ein weiterer Schub nach oben sollte nicht lange auf sich warten lassen.Zweimal hat Öl die Unterstützungszone erfolgreich getestet. Zuletzt wurde eine sehr steile Anstiegsbewegung generiert. Am Freitag hat das schwarze Gold dann einen Doji gebildet, weshalb anzunehmen ist, dass die Dynamik der letzten Tage zumindest kurzfristig zum Erliegen kommen wird. Der übergeordnete Abwärtstrend ist noch immer intakt. Die Indikatoren stehen kurz vor Verkaufssignalen und könnten somit ebenfalls für Druck sorgen. Die kommende Woche sollte daher von Kursrückgängen geprägt sein.Der Bitcoin hat sich zwar von der latenten Unterstützungszone knapp über 50.000 USD entfernen können und auch die wichtigere Unterstützung um 60.000 USD hinter sich gelassen, einen nachhaltigen Ausbruch nach oben hat die Kryptowährung aber noch nicht generieren können. Somit ist der Seitwärtstrend, der leicht fallende Tendenzen aufweist, noch immer intakt. Aus der Indikatorenlage lässt sich derzeit keine Richtung ableiten. Auch in der kommenden Woche ist somit noch keine Änderung der Lage zu erwarten.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.