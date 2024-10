Rohöl: Unterstützungsbollwerk hält wiederholt

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des Rohöl-Futures von 2011 bis heute, bei Kursen von 74,38 USD/Barrel. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des Rohöl-Futures für jeden Monat ab.Seit zwei Jahren pendelt das schwarze Gold in einem breiten neutralen Stauraum: Abgegrenzt wird diese Region durch die Widerstände zwischen 90 und 94 und die starken Unterstützungen zwischen 65 und 70. Erst Kurse außerhalb dieser Seitwärtsbewegung etablieren einen neuen langfristigen Trend.Mit dem Bewegungstief vom 10. September bei 65,27 wurde dieser bedeutsame Bereich erhöhter Aufnahmebereitschaft wiederholt erfolgreich getestet. Ausgehend von diesem Marktwendepunkt setzten sich die Bullen erst einmal wieder durch. Dadurch erholte sich der WTI Future in den letzten Wochen bis knapp an die 100-Tage-Linie (nicht eingezeichnet) bis auf 75,57. Dazu wurde die seit Juli bestehende Abwärtstrendlinie (im Wochenchart eingezeichnet) getestet.Aus der Perspektive des langfristigen Monatscharts befindet sich der WTI Future immer noch in der im Monatschart eingezeichneten neutralen Konsolidierungszone.Innerhalb der übergeordneten bestehenden primären Seitwärtsbewegung hat sich aus der Perspektive des mittelfristigen Wochencharts in den letzten vier Wochen eine nicht schön geformte untere Umkehrformation ausgebildet. Diese wurde in der abgelaufenen Börsenwoche überschritten, so dass sich das mittelfristige Chartbild auf "verhalten positiv" innerhalb der übergeordneten Seitwärtsbewegung verbessert hat.Ausgelöst durch dieses taktische Kaufsignal hat sich die Volatilität in der abgelaufenen Börsenwoche deutlich erhöht: Mit über 8,50 US$ weist der WTI-Future mindestens die größte Handelsspanne der letzten sieben Wochen auf. Derartige "Expansions-Stäbe" stehen stark im Fokus der institutionellen Investoren und werden häufig zu Gewinnmitnahmen genutzt. Nicht selten sind dadurch im darauffolgenden Notierungsstab kurzfristig Rücksetzer zu beobachten.Der Stochastik-Indikator hat aus dem überverkauften Bereich gedreht und dabei wurde seine Signallinie von unten nach oben durchstoßen. Abgeleitet aus einer rein markttechnischen Sichtweise wurde damit ein mittelfristiges Kaufsignal generiert. In der isolierten Betrachtung eines solchen Oszillators weisen Ein/Ausstiegssignale höhere Trefferquoten in Seitwärtsbewegungen auf als in starken Trendmärkten.Aufgrund historischer Erfahrungswerte lassen sich für Aktien, Indizes und Rohstoffe statistische Durchschnittswerte berechnen.Im langfristigen saisonalen Vergleich gehört der Zeitraum von Mitte Oktober bis Anfang/Mitte Dezember statistisch gesehen zu den eher schlechten Performern. In den vergangenen 20 Jahren sind bei der Kursentwicklung des Rohöls in diesem Zeitraum überwiegend Kursverluste zu beobachten. Selbst in "guten" Zeiten war der Zuwachs weit geringer, als das Minus in "schlechten" Jahren.Im Commitment of Traders (CoT)-Report legen die großen Produzenten und Händler von Indizes, Rohstoffen und Devisen ihre Positionierung am Terminmarkt offen. Es handelt sich um das sogenannte "Hard-Sentiment."Trotz eines nicht unerheblichen Kursanstiegs in den letzten Wochen haben die "Commercials" in Form von Produzenten und weiter verarbeitetem Gewerbe diese Aufwärtsbewegung zum untypischen zusätzlichen Aufbau ihrer Netto Long Positionen genutzt: Anfang Oktober (01.10.2024) sind die Netto-Long-Positionen dieser bestens informierten Investorengruppe (Futures & Options) auf 183.137 gestiegen.In der Mehrzahl der Fälle war bei einem derartigen Investitionsverhalten dieser Investorengruppe ein weiterer Kursanstieg in näherem zeitlichem Zusammenhang zu beobachten.Aus der Perspektive des langfristigen Monatscharts ist das Chartbild des Rohöl Futures weiter als neutral zu betrachten. Seit September 2022 pendelt das schwarze Gold in einem breiten Stauraum, eingekeilt in dem Bereich erhöhter Abgabebereitschaft zwischen 90 und 94 und dem starken Bereich erhöhter Aufnahmebereitschaft zwischen 65 und 70. Erst Kurse außerhalb dieser Seitwärtsbewegung etablieren einen neuen langfristigen Trend.Aus der Sichtweise des Wochencharts hat sich das technische Bild innerhalb der großen Seitwärtsbewegung in den letzten Wochen verbessert. Die Bären haben es nicht geschafft das angegebene Unterstützungsbollwerk zu unterschreiten. Ferner wurden im unteren Bereich der großen Seitwärtsbewegung eine untere Umkehrformation überschritten und technische Kaufsignale generiert.Insbesondere nach einer kurzen Korrektur (siehe Expansionsbar) bleibt das mittelfristige Chartbild verhalten positiv. Mit der 100-Tage-Linie, aktuell bei 76,06, der 200-Tage-Linie aktuell bei 77,02, der Abwärtstrendlinie seit Juli um 75,60 und einem Pivotpunkt bei 77,60 ist der nächsthöhere Widerstandsbereich zu nennen. Kurse darüber eröffnen als erstes Etappenziel weiteren Aufwärtsspielraum in Richtung 80 bis 83.Bei Kursen unter 66,90 verschlechtern die mittelfristig leicht positiven Aussichten wieder.© Björn Heidkamp