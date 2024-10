Kitco-Umfrage: Wall Street vorsichtig, Main Street weiterhin optimistisch

Der Goldpreis drohte in der letzten Woche angesichts der Eskalation im Nahen Osten und der Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA sowohl völlig zu kollabieren als auch ein neues Allzeithoch zu erreichen. Als sich der Staub am Freitagnachmittag legte, sahen die Marktteilnehmer das gelbe Metall jedoch fast genau dort, wo es begonnen hatte, da sich Aufwärts- und Abwärtsdruck zumindest kurzfristig gegenseitig aufhoben. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sieben (44%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Nur drei (19%) erwarten hingegen einen Preisrückgang. Die verbleibenden sechs (37%) Analysten prognostizieren Seitwärtsentwicklungen.Außerdem gaben 176 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 104 (59%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 36 (20,5%) halten einen niedrigeren Preis für wahrscheinlich, während 38 (20,5%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de