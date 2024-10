Fed senkt Zinsen, doch die Anleiherenditen steigen

Erst vor einigen Wochen, am 18. September, kündigte die Fed eine Zinssenkung um 50 Basispunkte an. Die angekündigte Senkung war allgemein erwartet und an den Märkten bereits eingepreist. Die meisten Märkte hatten in den vergangenen zwei Jahren in Erwartung eines Richtungswechsels bei den Zinssätzen erheblich zugelegt, die stark gestiegen waren und dann bis zur jüngsten Ankündigung auf einem höheren Niveau geblieben waren. Die meisten Anleger und Analysten schienen darauf zu warten, dass die Fed bestätigt, was bereits "bekannt und erwartet" war.Die Reaktion auf die offizielle Ankündigung war überwiegend positiv, da die Aktienkurse ihren Aufwärtstrend fortsetzten und die Hypothekenzinsen sanken. Die Anleihekurse erreichten jedoch etwa zur gleichen Zeit ihren Höchststand, als die Fed ihre jüngste unentgeltliche Maßnahme offiziell bekannt gab. In den letzten drei Tagen sind die Anleihekurse stark gesunken und haben bei Markteröffnung jeden Tag einen Sprung nach unten gemacht. Unten sehen Sie einen Chart des TLT (20+ Year Treasury Bond ETF)...Seit der Ankündigung der Fed ist der TLT von einem 52-Wochen-Hoch von 101,64 auf 95,55 beim heutigen Schlusskurs gefallen. Das ist ein Rückgang der Anleihekurse um 6% zu einem Zeitpunkt, zu dem andere Märkte die Maßnahmen der Fed begrüßen und die jüngsten Gewinne ausbauen. Warum steigen die Anleihekurse ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem die Fed versucht, die Zinsen zu senken?Eine einzigartige Möglichkeit ist, dass der Anleihemarkt etwas sieht, was andere Märkte nicht sehen; zumindest noch nicht. Was den Anleihemarkt derzeit wahrscheinlich beunruhigt, ist das drohende Wiederaufleben der Inflation, genauer gesagt, die Auswirkungen der Inflation. Billigeres Geld und billigere Kredite jetzt, auf kurze Sicht, könnten später ernsthafte negative Folgen haben. Stärkere Anstiege des CPI und des PPI werden die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen.Ein merkwürdiger Widerspruch zum Anstieg der Anleihezinsen ist die Tatsache, dass die Hypothekenzinsen gesunken sind. Mit anderen Worten: Die Hypothekenzinsen spiegeln das wider, was als Ergebnis der Bemühungen der Fed, die Zinsen vorerst zu senken, zu erwarten war. Das erklärt jedoch nicht, warum sich die Anleihezinsen entgegen den Maßnahmen und Absichten der Fed entwickeln sollten.Und schließlich könnte der Anleihemarkt der Zeit voraus sein, wenn es um das geht, was als nächstes kommt. Aktienanleger scheinen die Realität einer sich beschleunigenden Verschlechterung der Wirtschaftslage kaum zu bemerken. Die Aktienkurse werden diese Realität letztendlich widerspiegeln. (siehe " If The Markets Turn Quickly, How Bad Can Things Get ")Auch der Anleihemarkt könnte uns sagen, dass die Zinsen steigen müssen, und zwar auf ein höheres Niveau, das eher den historischen Durchschnittswerten entspricht. Dies könnte trotz der Bemühungen der Fed geschehen, die Zinsen zu senken, ungeachtet der Absicht und des Wunsches. (siehe auch " What Happens After A Rate Cut Is Announced? ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 6. Oktober 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.