Der US-Dollar, Gold und die US-Wahl

Sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump vertreten eine Politik, die sich negativ auf den US-Dollar und positiv auf den Goldpreis auswirken wird. Das bedeutet, dass der Ausgang der Präsidentschaftswahlen im November 2024 unabhängig davon, wie er ausfällt, mit unserer Einschätzung übereinstimmt, dass der Devisenwert des US-Dollar weiterhin abwärts und der USD-Goldpreis mindestens weitere 12 Monate lang aufwärts tendieren wird. Abgesehen davon, dass sie ähnliche Auswirkungen auf die längerfristigen Trends auf den Währungs- und Goldmärkten haben, gibt es jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den wichtigsten Politiken der Kandidaten. Lassen Sie uns auf einige Details eingehen.Harris hat eine Anhebung des Kapitalertragssteuersatzes und die Einführung einer Steuer auf nicht realisierte Kapitalerträge ins Gespräch gebracht, um sicherzustellen, dass sehr wohlhabende Steuerzahler einen Mindeststeuersatz von 25% zahlen. Sollten diese Änderungen umgesetzt werden, würden sie die Investitionen und damit den wirtschaftlichen Fortschritt verringern. Außerdem wären sie ein Segen für das Finanzamt und die private Steuerplanungs- und -berichterstattungsbranche, da die zusätzliche Komplexität, die durch die Einbeziehung von Berechnungen nicht realisierter Kapitalgewinne in das steuerpflichtige Einkommen entsteht, sowohl in der Regierung als auch im privaten Sektor erhebliche zusätzliche Ressourcen erfordern würde. Diese zusätzlichen Ressourcen wären nicht nur unproduktiv, sie wären kontraproduktiv.Nebenbei bemerkt: Wenn Politiker neue Steuern einführen, gehen sie in der Regel davon aus, dass die Welt weiterläuft wie bisher, nur dass mehr Geld an den Staat gezahlt wird. Steuern ändern jedoch das Verhalten, und zwar manchmal so sehr, dass neue oder erhöhte Steuern zu einem Rückgang der Staatseinnahmen führen. Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, dass fast alle Länder, die eine Vermögenssteuer eingeführt haben, diese schließlich wieder abgeschafft haben, weil sie zu einer Kapitalflucht geführt hat, was wiederum eine schwächere Wirtschaft und geringere Einnahmen für den Staat zur Folge hatte. Die Realität sieht so aus, dass das Versprechen, den extrem Reichen mehr Geld abzunehmen, zwar für viele Wähler gut klingt, aber je reicher ein Steuerzahler ist, desto mobiler ist sein Vermögen.Obwohl sie versucht hat, ihre Haltung in Energiefragen abzuschwächen (sie behauptet zum Beispiel, nicht mehr für ein Verbot von Fracking zu sein, und spricht nicht mehr über den "Green New Deal", den sie einst unterstützte), ist es unter einem Harris-Regime wahrscheinlich, dass es im Rahmen einer allgemeinen Zunahme der staatlichen Regulierung von Unternehmen schwieriger wäre, Genehmigungen für Öl- und Gasprojekte zu erhalten. Außerdem ist es fast sicher, dass die Regierung viel mehr Mittel für intermittierende Energie (manchmal auch erneuerbare Energie genannt) bereitstellen würde. Diese Maßnahmen würden den Energiepreis in die Höhe treiben und das Risiko von Energieengpässen erhöhen, was sich wiederum negativ auf die US-Wirtschaft auswirken würde.Und schließlich würde eine Harris-Regierung den Krieg zwischen der Ukraine und Russland wahrscheinlich verlängern, was verheerende zusätzliche Folgen für die Ukraine - und möglicherweise für ganz Europa, wenn der Krieg eskaliert - in Bezug auf Menschenleben und Infrastruktur sowie negative Auswirkungen auf das Haushaltsdefizit der US-Regierung hätte. Eine Trump-Regierung hingegen wäre eher bereit, eine Lösung auszuhandeln, die die sinnlose Zerstörung beendet.Trump spricht sich für niedrigere Steuern aus, was ein Plus wäre, wenn er sich auch für Kürzungen der Staatsausgaben einsetzen würde, um die damit verbundenen geringeren Staatseinnahmen auszugleichen. Es scheint jedoch, dass keine sinnvollen Ausgabenkürzungen in Betracht gezogen werden. Daher würden die Steuersenkungen den Anstieg der Staatsverschuldung beschleunigen, was zu höheren Zinssätzen und einer Verdrängung der Schulden des Privatsektors durch die Staatsverschuldung führen würde.Trump befürwortet auch Zölle auf alle Einfuhren, wobei auf alle Einfuhren aus China hohe Zölle erhoben werden sollen. Darüber hinaus hat er erklärt, dass er Zölle als Waffe gegen jedes Land einsetzen wird, das sich in einer Weise verhält, die er für inakzeptabel hält, einschließlich gegen jedes Land, das versucht, sich vom auf dem US-Dollar basierenden internationalen Währungssystem abzuwenden.Zölle, die auf US-Importe erhoben werden, werden von den in den USA ansässigen Importeuren gezahlt und an die US-Verbraucher weitergegeben, so dass eine Auswirkung der Zölle ein beträchtlicher Anstieg der Lebenshaltungskosten in den USA wäre. Eine weitere Auswirkung wäre der Beginn eines Prozesses zur Änderung der Lieferketten und zur Verlagerung der Produktion als Reaktion auf die plötzlichen, von der Regierung erzwungenen Kostenänderungen. Dieser Prozess wäre langwierig und teuer.Es besteht kein Zweifel daran, dass die Trump-Zölle zu Vergeltungsmaßnahmen anderer Regierungen führen würden, wobei die vorhersehbaren Auswirkungen kleinere Märkte und geringere Gewinnspannen für US-Unternehmen wären, die aus den USA exportieren oder außerhalb der USA tätig sind. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass sich internationale Handelsblöcke bilden würden, die die USA ausschließen.Langfristig gesehen würden die Zölle und die Androhung von Zöllen als Waffe zur Bestrafung von Regierungen, die der Präsident für widerspenstig hält, die internationale Nachfrage nach dem US-Dollar verringern und könnten den Untergang des derzeitigen Weltwährungssystems (des Eurodollar-Systems, das im wöchentlichen Update vom 12. August erörtert wurde) vorantreiben. Dies liegt nicht in erster Linie daran, dass die Zölle zu weniger internationalem Waren- und Dienstleistungsverkehr in US-Dollar führen würden, obwohl sie dies sicherlich tun würden.Vielmehr liegt es daran, dass die Nachfrage von Nicht-US-Bürgern nach US-Dollar darauf beruht, dass die USA über große, liquide, offene und sichere Märkte verfügen. Die US-Finanzmärkte werden auf absehbare Zeit groß und liquide bleiben, aber die internationale Nachfrage nach dem US-Dollar wird in dem Maße zurückgehen, in dem diese Märkte nicht mehr als offen und sicher wahrgenommen werden.Die Abkehr vom US-Dollar würde sich über viele Jahre hinziehen, da es derzeit keine Alternative gibt. Die Einführung von Trumps Zöllen würde jedoch die Dringlichkeit erhöhen, eine Alternative zu schaffen, und könnte bereits im nächsten Jahr spürbare Auswirkungen auf den Währungsmarkt haben. Übrigens wurde die Entscheidung der Biden-Regierung im Jahr 2022, russischen Banken die Nutzung des SWIFT-Systems zu verbieten, von vielen ausländischen Regierungen, Unternehmen und wohlhabenden Einzelpersonen als "Schuss vor den Bug" angesehen, obwohl sie unwirksam war. Wenn Trump gewählt wird und das tut, was er mit den Zöllen angekündigt hat, wäre das ein "direkter Schuss vor den Bug".Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Harris-Regierung versuchen würde, höhere Steuersätze einzuführen, was zu geringeren Investitionen und einer schwächeren US-Wirtschaft führen würde. Außerdem würden die Energiepreise steigen, mehr Ressourcen würden in ineffiziente Energiequellen fließen und der Krieg zwischen der Ukraine und Russland würde wahrscheinlich entweder weitergehen oder eskalieren. Eine Trump-Regierung würde diese Fehler nicht machen, aber durch aggressive und weitreichende Zölle würde sie die Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben und das internationale Handels- und Investitionsgefüge gehörig durcheinander bringen. Eine Gemeinsamkeit zwischen Harris und Trump besteht darin, dass ihre geplanten Maßnahmen dafür sorgen werden, dass die Schuldenlast der US-Regierung weiterhin in rasantem Tempo steigt. Es ist fast so, als ob beide Seiten der US-Politik einen schwächeren Dollar und einen höheren Goldpreis als inoffizielle Ziele haben.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 7. Oktober 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.