Junta-Chef: Burkina Faso will einige Bergbaugenehmigungen zurückziehen

Burkina Faso plant, einigen ausländischen Unternehmen die Bergbaugenehmigungen zu entziehen und wird versuchen, mehr eigenes Gold zu fördern, erklärte Anführer der Militärjunta Ibrahim Traore am Samstag, ohne zu sagen, welche Genehmigungen entzogen werden könnten, berichtet Reuters . "Wir wissen, wie wir unser Gold abbauen können, und ich verstehe nicht, warum wir es multinationalen Unternehmen überlassen, es abzubauen", meinte Traore in einer Radioansprache anlässlich des zweiten Jahrestages seiner Machtübernahme durch einen Staatsstreich.Gold ist das wichtigste Exportgut des westafrikanischen Landes, in dem die Frustration über eine lang anhaltende Sicherheitskrise dazu beigetragen hat, dass die Junta im Jahr 2022 an die Macht kam. Seitdem hat das Land seine langjährigen Beziehungen zu westlichen Verbündeten abgebrochen und sich um engere Beziehungen zu Russland bemüht. Die an der Londoner Börse notierte Endeavour Mining, die in Australien ansässige West African Resources, die russische Nordgold und die kanadische Orezone Gold Corporation sind in Burkina Faso tätig.Die Operationen wurden durch die wachsende Unsicherheit erschwert. Trotz des Versprechens der Militärjunta, Gruppen, die mit Al-Qaida und dem Islamischen Staat in Verbindung stehen, einzudämmen, erlebte das Land 2023 eine schwere Eskalation tödlicher Angriffe, bei denen Berichten zufolge mehr als 8.000 Menschen getötet wurden, so die in den USA ansässige Krisenbeobachtungsgruppe ACLED.© Redaktion GoldSeiten.de