Refined Energy startet Arbeitsprogramme im Projekt Dufferin

Vancouver, 7. Oktober 2024 - Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RFMCF; FWB: CWA0) (Refined oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Arbeitsprogramm 2024 im Projekt Dufferin bereits im Gange ist. Das Projekt Dufferin befindet sich im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Die geplanten Arbeiten umfassen eine luftgestützte geophysikalische MobileMT-Messung über Dufferin North sowie die Auswertung und Modellierung historischer geophysikalischer Daten aus Dufferin West und Dufferin North. Die Auswertung und Modellierung der Daten aus Dufferin North wird auch 3D-Inversionen umfassen. Zusätzlich zu den oben genannten Arbeiten haben Refined und der Vertragspartner, die Firma Eagle Plains Resources Ltd. (Eagle Plains), weitere 2.837 Hektar bei Dufferin West erworben, wodurch das Projekt Dufferin auf 10.140 Hektar erweitert wurde.Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, meint dazu: Wir freuen uns darauf, die geplanten Arbeitsprogramme in Angriff zu nehmen und die Grundfläche des Projekts Dufferin zu erweitern. Die Region des Athabasca-Beckens ist für ihre Geschichte der Exploration, Entdeckung und Erschließung von hochwertigen Uranminen bekannt. Das Projekt Dufferin befindet sich im Nahbereich zu Verwerfungen mit Nordost-Südwest-Ausrichtung, die bekanntermaßen eine Uranmineralisierung beherbergen. Bei unseren Arbeiten konzentrieren wir uns auf die Entdeckung von möglicherweise hochgradigen Lagerstätten, die das Athabasca-Becken charakterisieren.Das Projekt Dufferin setzt sich aus den Konzessionsgebieten Dufferin North und Dufferin West zusammen, die beide etwa 18 km von Camecos Lagerstätte Centennial entfernt liegen (im historischen Bohrloch VR-031W3 wurden 8,78 % U308 auf 33,9 m durchteuft). Dieses Ergebnis stammt aus der Saskatchewan Industry and Resources Assessment Work File: 74G12-0061, Cameco Corp. , 2009, DDH VR-031W3. Das Unternehmen hat bis dato noch keinen qualifizierten Sachverständigen mit der Verifizierung dieser Daten beauftragt. Diese Daten sind nicht notwendigerweise bezeichnend für eine allfällige Mineralisierung auf dem Projektgelände. Das Projekt Dufferin befindet sich auf oder in unmittelbarer Nähe der bekannten Spuren der Scherungszone Virgin River und der damit in Zusammenhang stehenden Verwerfungsabzweigungen, die Schlüsselstrukturen für eine potenzielle Uranmineralisierung darstellen.Eine luftgestützte geophysikalische MobileMT-Messung ist über dem Konzessionsgebiet Dufferin North geplant. Das MobileMT-Verfahren ist eine fortschrittliche geophysikalische Methode, mit der tiefliegende Strukturen ermittelt werden können, die möglicherweise mit Verwerfungssystemen in Verbindung stehen, welche quasi als Feeder für eine Uranmineralisierung dienen.Im Programm Dufferin West wird man sich zunächst auf eine genauere Auswertung der verfügbaren geophysikalischen Datensätze konzentrieren, um die aussichtsreichsten Standorte für bodengestützte elektromagnetische (EM) Folgemessungen bestimmen und die Bohrziele entsprechend verfeinern zu können.Das Projekt Dufferin birgt Potenzial für diskordanzgebundene bzw. in das Grundgebirge eingebettete Uranmineralisierungen unweit der Scherungszone Virgin River. Verworfene Kontaktzonen mit dem Grundgebirge und spröde reaktivierte Strukturen sind primäre Fundorte von Mineralisierungen auf dem Gelände des Projekts Dufferin. Die relativ hohe Konzentration an Sekundär-Uran-Mineralien, die im Rahmen früherer Explorationsarbeiten im Projekt Dufferin nachgewiesen wurde, könnte auch darauf hindeuten, dass die Remobilisierung von Uranmineralisierungen in dieser Region des Athabasca-Beckens möglicherweise eine wichtige Rolle spielt. Geophysikalische elektromagnetische und magnetische Anomalien, die bei früheren Explorationsarbeiten im Projekt Dufferin entdeckt wurden, werden durch bereits im Vorfeld aufgefundene Uran- und Boranomalien im Erdreich und in Seesedimenten entlang der vermuteten Verwerfungszonen unterstützt; sie dürften bei der Ausrichtung zukünftiger Explorationsprogramme als Orientierungshilfe dienen.Refined ist nach eigenem Ermessen berechtigt, von Eagle Plains bis zu 75 % der Anteile am Projekt Dufferin zu erwerben (siehe Pressemeldung von Refined vom 27. Februar 2024); als Gegenleistung sind Barzahlungen und Aktienemissionen sowie die Finanzierung von Explorationsarbeiten im Projekt Dufferin vorgesehen.Einige der vorstehenden Ergebnisse wurden direkt aus Beschreibungen des Saskatchewan Mineral Deposit Inventory (SMDI) und Bewertungsberichten (SMAF) entnommen, die bei der Regierung von Saskatchewan eingereicht wurden. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse von früheren Betreibern erhoben und gemeldet wurden. Sie wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen verifiziert oder bestätigt, bilden aber eine Grundlage für die laufenden Arbeiten in den betreffenden Konzessionsgebieten. Die Unternehmensführung gibt zu bedenken, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in benachbarten Gebieten nicht unbedingt Rückschlüsse auf die in den gegenständlichen Konzessionsgebieten möglicherweise zu erzielenden Ergebnisse zulassen.C. C. (Chuck) Downie, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Eagle Plains hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Refined Energy Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Evaluierung und den Erwerb von Beteiligungen an Mineralgrundstücken in Nordamerika spezialisiert hat. Neben dem Projekt Dufferin hat Refined auch eine Option auf eine 100%ige Beteiligung an den Urangrundstücken Basin und Milner in Saskatchewan. Da sich Refined auf Uran konzentriert, wird das Optionsabkommen für das Lithium-Grundstück Horizon South nicht weiter verfolgt. Das Unternehmen prüft weiterhin andere Mineralkonzessionen in Nordamerika für einen möglichen Erwerb in der Zukunft.Tel: (604) 398-3378E-Mail: Info@refinedenergycorp.com 