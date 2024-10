Preisziele für COMEX-Silber

Wir befinden uns nun im vierten Quartal 2024, und die Preise für Gold und Silber sind seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Gold erreicht weiterhin neue Allzeithochs, während Silber auf einem Niveau gehandelt wird, das seit 2013 nicht mehr erreicht wurde. Wenn sich diese Trends fortsetzen, wie viel höher könnten die Preise dann noch steigen? Konzentrieren wir uns in dieser Woche auf den Silberpreis, da dieser unter den Edelmetallfans immer noch die meisten Ängste hervorruft. Wie lange könnte es angesichts des Allzeithochs von Gold noch dauern, bis Silber aufholt und selbst neue Allzeithochs erreicht?Zunächst etwas Geschichte. Mit einem Dank an Ronnie Stoeferle und sein Team von In Gold We Trust sehen Sie sich die annualisierten Renditen des Silberpreises in den letzten 15 Jahren an, beginnend mit dem Jahr 2009 und direkt nach dem paradigmatischen Jahr 2008. Das erste, was Ihnen auffallen sollte, ist die Volatilität. Jahre, in denen sich der Silberpreis um weniger als 10% nach oben oder unten bewegt, sind inzwischen ziemlich selten!• Unabhängig von der von Ihnen gewählten Fiatwährung beträgt der durchschnittliche jährliche Gewinn etwa 10%. Und warum? Alle Fiatwährungen verlieren in etwa gleich stark an Wert.• Abwärtsphasen können sich wirklich auswirken, wie viele von uns von 2013 bis 2015 erlebt haben.• Allerdings, und das sollten Sie unbedingt beachten, sind große Aufwärtsjahre in der Regel keine einmaligen Ereignisse. Auf 2009 folgte 2010, auf 2016 folgte 2017 und auf 2019 folgte 2020. Das sind gute Vorzeichen für 2025.Okay, wenn wir uns also auf ein weiteres solides Jahr mit Zuwächsen im Jahr 2025 einstellen, auf welche Preisniveaus sollten wir achten, wenn sich das Jahr 2024 in den nächsten 90 Tagen dem Ende zuneigt? Im Gegensatz zum Goldpreis, der sich auf einem Allzeithoch und in unbekanntem Terrain befindet, können die langfristigen historischen Kurscharts von Silber einige Anhaltspunkte liefern. Werfen wir zunächst einen Blick auf das Wochenchart und stellen fest, dass der Preis definitiv über den kritischen Widerstand bei 28 Dollar ausgebrochen ist. Er hat auch eine Konsolidierung abgeschlossen, bei der er eben diese 28-Dollar-Marke als Unterstützung getestet hat, und hat nun auch diese Formation durchbrochen.Und warum war die 28-Dollar-Marke als Widerstand und Unterstützung so wichtig? Schauen Sie sich den nachstehende Chart an, der den Zeitraum von 2010 bis 2013 abdeckt. Beachten Sie, dass die 28-Dollar-Marke damals eine wichtige Unterstützung als Untergrenze bot... und genau aus diesem Grund bot dieselbe Marke einen so wichtigen Widerstand im Zeitraum 2020-2024.Doch nun wurde die 28-Dollar-Marke erneut entscheidend durchbrochen... dieses Mal nach oben! Wohin könnte sich der Preis also von hier aus entwickeln? Um diese Frage zu beantworten, sollten wir uns erneut die langfristigen Charts ansehen. Im gerade zu Ende gegangenen Monat September schloss der Silberpreis auf dem höchsten Stand seit Januar 2013. Das ist ein guter Anfang. Allerdings liegt der Preis immer noch unter dem Niveau vom Mai dieses Jahres, so dass der Spotpreis zuallererst über 32,50 Dollar ausbrechen muss.Sobald der Preis über 32,50 Dollar steigt, wird der nächste wichtige Widerstand im Bereich um 35 Dollar zu finden sein. Warum? Schauen wir uns erneut den langfristigen Chart an. Wie Sie unten sehen können, konnte sich der Silberpreis im Erholungsjahr 2012 nie über dieser Marke halten. Wäre dies der Fall gewesen, wäre eine Rückkehr in die 40-Dollar-Marke möglich gewesen. Leider wissen wir alle, dass diese Bewegung nie stattfand.Es sieht jedoch so aus, als ob diese Entwicklung im Jahr 2025 eintreten wird, wenn der Silberpreis wieder einmal zwei starke Jahre in Folge verzeichnet. Und warum auch nicht, wenn die Politik der Zentralbanken das Papier schwächt und eine globale Stagflation droht? Wie hoch könnte Silber im Jahr 2025 notieren? Nun, Ihre Vermutung ist so gut wie meine, aber wenn wir uns noch einmal das langfristige Monatschart ansehen, können Sie meiner Meinung nach einige Prognosen erstellen, indem Sie ein paar weitere Linien potenzieller Widerstände hinzufügen. Wie Sie unten sehen können, werden wir im Jahr 2025 wahrscheinlich zunächst 40 Dollar bis 42 Dollar und dann 48 Dollar bis 50 Dollar beobachten. Darüber hinaus gelangt Silber in den Bereich des neuen Allzeithochs, den der "große Bruder" Gold derzeit einnimmt.Aber auch hier gilt: Nichts davon wird über Nacht geschehen, und wir werden uns diese Charts zweifellos im Laufe dieses und des nächsten Jahres erneut ansehen. Angesichts dessen, was wir aus der Geschichte wissen - und was wir glauben, über die Gegenwart zu wissen - scheint es jedoch, dass der Silberpreis für ein weiteres großes Jahr 2025 bereit ist.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 7. Oktober 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.