Craig Hemke: Faszinierender Höhenflug von Gold; Silber und Minenaktien als Nächstes?

Nachdem Craig Hemke, Herausgeber von TFMetalsReport.com, in seinem April-Interview darauf hingewiesen hatte, dass viele der technischen Ziele für Gold auf einen Goldpreis von 2.650 oder 2.700 US-Dollar hindeuten, sprach er nun mit dem Investing News Network darüber, was den Goldpreis derzeit antreibt und wohin er sich als Nächstes bewegen könnte. In den letzten sechs Monaten befand sich der Goldpreis in einem Aufwärtstrend und erreichte fast jeden Monat ein neues Allzeithoch. Seit dem Erreichen der Marke von 2.670 US-Dollar am 1. Oktober ist der Preis des gelben Metalls jedoch auf Widerstand gestoßen und auf 2.639 US-Dollar gefallen.Hemke erklärte in dem Interview vom 3. Oktober, dass dies wahrscheinlich darauf zurückzuführen sei, dass der Markt den Widerstand bei 2.650 US-Dollar teste. "Wir ziehen uns zurück und testen dieses Unterstützungsniveau", erklärte er. "Wenn man sich in diesem Bereich neuer Allzeithochs befindet, ist die technische Analyse ziemlich schwierig. Es überrascht mich nicht, dass wir hier eine Art Pause eingelegt haben, aber die Dinge könnten sich in den nächsten Tagen sehr schnell ändern, sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch". Angesichts dieser zahlreichen globalen und nationalen Herausforderungen hält Hemke "alle Wetten offen", wohin und wie weit der Goldpreis noch steigen könne.Er verwies auch auf die Tatsache, dass Silber in diesem Jahr nicht an die 30-prozentige Wertsteigerung seines Schwestermetalls anknüpfen konnte, sowie auf die schwache Performance der Minenaktien. "Das Frustrierendste für viele Anleger ist wahrscheinlich, dass Silber (nur) irgendwie mitspielt und die Minenaktien noch weniger mitspielen als Silber", meinte er. Auf die Frage, wann Minenaktien aufholen könnten, verwies Hemke auf die überraschende Korrelation zwischen dem Silberpreis und dem Wert des VanEck Gold Miners ETF. "Gold steigt weiter. Silber wird sich irgendwann auch bewegen. Und wenn sich der Silberpreis bewegt, bewegen sich auch die Minenaktien. So seltsam das auch klingen mag," so Hemke.© Redaktion GoldSeiten.de