Endeavour Mining: Lage in Burkina Faso

Nachdem Endeavour in London teilweise 10% verloren hatte, fielen diese Verluste in Kanada, dem Handelsplatz mit den höchsten Umsätzen, geringer aus. Nach einer schwachen Eröffnung wurde die Aktie stetig nach oben gekauft. Im Laufe des Handels gab es dann auch ein Update des Unternehmens: Link London, 7. Oktober 2024 - Endeavour Mining plc (LSE: EDV, TSX: EDV, OTCQX: EDVMF) ("Endeavour" oder das "Unternehmen") nimmt Medienberichte über ein Radiointerview mit dem Präsidenten von Burkina Faso, Ibrahim Traoré, zur Kenntnis.Am 5. Oktober sprach Präsident Traoré im Radio Burkina, um sein zweijähriges Amtsjubiläum zu begehen. Er sprach über verschiedene Themen wie Korruption, Sicherheit, Verkehr, Landwirtschaft und Bergbau, wobei er auch auf bestimmte Bergbaugenehmigungen einging, die möglicherweise widerrufen werden könnten.Endeavour ist nach wie vor ein vertrauensvoller Partner der Regierung von Burkina Faso und kann bestätigen, dass derzeit keine Pläne bekannt sind, eine seiner Bergbaugenehmigungen zu widerrufen. Die Regierung unterstützt weiterhin die Position von Endeavour im Land, was durch die jüngste erfolgreiche Vergleichsvereinbarung belegt wird, die Endeavour mit dem Staat Burkina Faso in Bezug auf die Veräußerung der Minen Boungou und Wahgnion unterzeichnet hat, für die Endeavour nun die erste Zahlung von 30 Mio. $ erhalten hat.Auch andere Firmen kamen noch mit Statements. Orezone (TSX: ORE), die ebenfalls zu 100% in Burkina Faso tätig sind, bestätigten das, was ich gestern schon vermutet habe:Das Unternehmen hat sich mit der Regierung in Verbindung gesetzt und klargestellt, dass die Äußerungen über den möglichen Entzug von Bergbaugenehmigungen nur für die Unternehmen gelten, die gegen die Gesetze von Burkina Faso verstoßen. Unternehmen, die im Einklang mit den Gesetzen von Burkina Faso arbeiten, wozu Orezone und viele andere Bergbauunternehmen gehören, werden ihre Bergbaugenehmigungen nicht entzogen oder widerrufen.Auch West African (ASX: WAF) gab heute eine vergleichbare Meldung wie Orezone heraus: Link Fast auf den Cent genau, wurde dann gestern auch die Kurslücke (GAP) bei Endeavour geschlossen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Hinweis Redaktion: Hannes Huster ist Referent (am Donnerstag, den 07.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" im letzten Jahr (nach 18 Jahren) ablöst. Das Event findet am 7. und 8. November 2024 in München statt.Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.