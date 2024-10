Horror-Sturm, Gold-Gier & Silber-Neubewertung!?

Eine Studie der DIHK und des VKU kommt zu dem Ergebnis, daß die "Energiewende" bis zu 4,5 Billionen Euro kosten könnte und das Erreichen der Ziele dennoch unrealistisch ist. Wirtschaftsminister Habeck lobt sich selbst und behauptet, er habe das Land wieder in Fahrt gebracht.Die USA werden weiter von Wetter-Chaos geplagt. Nach Helene läuft der nächste schwere Hurricane auf Florida zu.Rußland plant eine weitere Aufstockung seiner Edelmetallbestände und will erstmals auch Silber mit einbeziehen! Dies könnte Signalwirkung für andere Länder haben und spricht für die Bedeutung von Silber. In Burkina Faso kündigt Präsident Traore an, ausländischen Goldminenbetreibern die Konzessionen zu entziehen, da man das Gold auch selber abbauen könne.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)