Aus für den US-Dollar? Nigeria verkauft jetzt Rohöl in lokaler Währung

Die nigerianische Bundesregierung hat mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 den Verkauf ihres Rohöls an die Dangote-Raffinerie und andere Raffinerien in der Landeswährung Naira eingeführt, berichtet der Business Insider . Im Gegenzug würde die Dangote-Raffinerie PMS (Benzin) und Diesel im gleichen Wert an den Inlandsmarkt liefern, ebenfalls in Naira."Die strategische Initiative und der mutige Schritt der von Präsident Bola Ahmed Tinubu geführten Regierung werden voraussichtlich eine nachhaltige Auswirkung auf die nigerianische Wirtschaft haben, indem sie Wachstum, Stabilität und Selbstversorgung fördern, insbesondere da das Land weiterhin durch die Komplexität der globalen Märkte navigieren muss, dieser strategische Schritt positioniert Nigeria für den Erfolg in den kommenden Jahren", hieß es.Dieser Schritt ist interessant, da das Land bereits seit 2023 plant, sich dem BRICS-Block anzuschließen, der kürzlich eine eigene länderübergreifende Währung, mBridge, einführte. Sollte sich Nigeria also BRICS anschließen, so hätte das Land eine weitere Währung als Alternative zum US-Dollar, was Transaktionen sogar noch weiter vereinfachen würde.In einem Interview mit dem russischen Nachrichtenmagazin Sputnik Africa erklärte Yusuf Tuggar, dass Nigeria plant, sich um die Aufnahme in die BRICS-Gruppe zu bewerben, sobald die erforderlichen internen Prozesse abgeschlossen sind, berichtet der Business Insider . "Wir haben die Absicht, dies zu tun. Wie ich bereits sagte, hat Nigeria ein demokratisches System, das auf Beratung beruht. Daher gibt es in der Regel viele Gespräche mit verschiedenen Interessengruppen und internen Gremien, bevor eine solche Maßnahme ergriffen wird", meinte Tuggar.© Redaktion GoldSeiten.de