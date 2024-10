WGC: Nach starkem Juli flachen Zentralbankkäufe im August ab

© World Gold Council

Der World Gold Council hat kürzlich die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Zentralbanken weltweit veröffentlicht. Für einen Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten von Ende August 2024 berücksichtigt. Der Trend der Zentralbanken als Goldkäufer hat sich weiter fortgesetzt, jedoch sind die Käufe deutlich abgeflacht. Die offiziellen Bestände stiegen netto nur um 8 Tonnen, im Juli waren es noch 37 Tonnen. Allerdings wurde auch keine steigende Aktivität bei den Verkäufen gemessen, was auf eine abwartende Haltung der Banken hinweisen könnte, mit Blick auf den Goldpreis, wie auch der WGC feststellt.Die polnische Zentralbank war im August erneut der größte Käufer. Sie erhöhte ihre Bestände um 6 Tonnen auf insgesamt 398 Tonnen Gold. An zweiter Stelle lagen die Zentralbank der Türkei und Indiens mit einem Zuwachs von 3 Tonnen Gold. Auf Jahresbasis ist die Türkei mit einem Zuwachs von 52 Tonnen oder rund 35% der Gesamtreserven der größte Nettokäufer. An dritter Stelle lag die tschechische Nationalbank mit rund 2 Tonnen, was sie auf einen Gesamtbestand von 45 Tonnen bringt.Die Zentralbank von Kasachstan war der größte Nettoverkäufer im August mit einem Minus von 5 Tonnen bei ihren Goldbeständen. Mit diesem vierten Monat in Folge mit Nettoverkäufen belaufen sich die Goldbestände Kasachstans auf 290 Tonnen oder rund 55% der Gesamtreserven. Im Jahresvergleich ist Kasachstan nun ein Nettoverkäufer.© Redaktion GoldSeiten.de