WTI-OIL nur mit einem Pullback?

Quelle Chart: stock3

Oder gar einer Pullback-Chance - sprich nach dem Ausbruch mit einem bestätigenden Rücklauf an eben die Ausbruchszone? Das amerikanische WTI-OIL schoss aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten mit dem Oktoberstart um rund +18% dynamisch empor. Seit dem gestrigen Reaktionshoch sehen wir aktuell Abgaben, welche bis zur nunmehrigen Unterstützungszone von 73,15 USD zurückführen könnten. Stabilisiert sich das schwarze Gold daher zeitnah, könnte sich mitsamt dem zusätzlichen Bruch der Abwärtstrendlinie ein baldiger Aufschwung bis 76,31 USD und darüber bis mindestens 79,40 USD eröffnen.Taucht das WTI hingegen unter 72,50 USD ab, könnte sich die starke Bewegung zum Oktoberbeginn auch rasch wieder umkehren. Dementsprechend wären Verluste in Richtung von circa 67,50 USD durchaus möglich.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.