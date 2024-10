Gold - Der Aufwärtstrend steht zur Disposition

Nachdem etliche Ausbruchsversuche über die Kurszielmarken bei 2.670 USD und 2.710 USD in den vergangenen Tagen gescheitert waren, fiel der Goldpreis unter eine steile Aufwärtstrendlinie und aus einem kleinen Konsolidierungsdreieck zurück. Es folgte die erwartete Korrektur an den Support bei 2.600 USD, der am Dienstag erstmals touchiert wurde. Bisher kann die Käuferseite die Marke allerdings verteidigen. Im heutigen frühen Handel löst sich der Goldpreis von den Wochentiefs und kann damit gerade noch ein kleines Verkaufssignal verhindern.Die Bullen müssen jetzt die leichte Erholung zügig ausbauen und Gold wieder über 2.625 USD antreiben, um einen direkten Einbruch unter die zentrale Aufwärtstrendlinie und damit auf 2.565 und 2.540 USD doch noch zu verhindern. Sollte der Goldpreis im weiteren Verlauf auch unter 2.531 USD fallen, könnte diese Verkaufswelle bereits für Abgaben bis 2.471 USD und 2.449 USD sorgen. Damit wäre auch der große Aufwärtstrend nachhaltig unterbrochen.Ein Anstieg über das gestrige Zwischenhoch würde zwar noch nicht zu einem Kaufsignal führen, aber Gold zumindest wieder in Richtung der gebrochenen Trendlinie und der Hürde bei 2.660 USD steigen lassen. Hier könnte allerdings der nächste Rücksetzer auf Kurse um 2.600 USD erfolgen. Bullisch wäre derzeit erst ein Anstieg über 2.670 USD und 2.685 USD zu werten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)