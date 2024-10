35. Geburtstag der Wiener-Philharmoniker-Münze in Gold

Die erste Anlagemünze der Wiener-Philharmoniker -Reihe wurde von der Münze Österreich am 10. Oktober 1989 verkauft. Innerhalb nur kurzer Zeit eroberte sie den internationalen Goldmarkt, der traditionell eigentlich von Ländern mit eigener Goldförderung wie China, Australien, Kanada und den USA dominiert wird. Österreich ist nicht nur aufgrund der Popularität des Wiener Philharmonikers ein goldbegeistertes Land. Die Österreicherinnen und Österreicher sind kluge Anleger, die wissen, wie man sein hart erarbeitetes Geld sicher anlegt. Heute nun gratulieren wir deshalb dem Wiener Philharmoniker sowie auch allen seinen Besitzerinnen und Besitzern.Seit seiner Erstausgabe hat sich der Wert des Wiener Philharmonikers tatsächlich verzehnfacht. Bis heute wurden zudem 27 Millionen kleine sowie große Wiener-Philharmoniker-Goldmünzen und 136 Millionen Silbermünzen verkauft. Das Gesamtgewicht aller bisher verkauften Philharmoniker-Münzen beläuft sich auf beeindruckende 500 Tonnen! Würde man all diese Münzen nebeneinanderlegen, dann ergäbe sich eine goldene Linie von 5.000 Kilometern Länge. Das ist eine größere Distanz als zum nächstgelegenen Ort Wiens innerhalb Europas, Reykjavik, der Hauptstadt Islands, die etwa 4.500 Kilometer entfernt liegt.Der Wiener Philharmoniker in Gold ist in den Stückelungen 1 Unze, 1/2 Unze, 1/4 Unze, 1/10 Unze und 1/25 Unze erhältlich. Der Verkaufspreis orientiert sich am Materialwert des enthaltenen Goldes. Bei der Münze Österreich profitieren Sie vom sekündlich aktualisierten Goldpreis und Sie erhalten daher immer den aktuellen Preis. Der Wiener Philharmoniker in Gold ist darüber hinaus auch gesetzliches Zahlungsmittel mit Nennwerten von 100 Euro (1 Unze) bis 4 Euro (1/25 Unze), wobei aber der Materialwert der Münze weit über dem Nennwert liegt.Das komplexe Design mit glänzenden Flächen und geriffeltem Rand garantiert die Echtheit des Wiener Philharmonikers in Gold und erleichtert den Verkauf weltweit. Wegen seiner globalen Akzeptanz ist der Wiener Philharmoniker in Gold nicht nur eine sichere, weltweit anerkannte Anlageoption, sondern auch ein äußerst liquides Investment.© Redaktion GoldSeiten.de / Münze Österreich