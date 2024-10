Australische Lunar Serie III: Jahr der Schlange Silbermünze

Die Perth Mint beginnt in Kürze mit dem Verkauf der nächsten Münze der Lunar Serie III für das Jahr 2025, diesmal das Jahr der Schlange . Menschen, die im Zeichen der Schlange geboren sind, gelten nach chinesischer Tradition als weise, intelligent, unabhängig und charmant. Da sie leidenschaftlich und redegewandt sind, gelten sie auch als große Führungspersönlichkeiten.Die australische Münzprägeanstalt produziert zu diesem Anlass 4.000 ½ Unzen Münzen aus 99,99% Feinsilber in Proof-Qualität, die allesamt eine sich windende Schlange auf dem Boden unter herabhängenden Blättern zeigen. Das Münzbild enthält das chinesische Schriftzeichen für "Schlange", die Inschrift "SNAKE 2025" und das Prägezeichen "P" der Perth Mint. Die Vorderseite der Münze zeigt das von Dan Thorne geprägte Porträt von König Charles III. sowie Gewicht, Feingehalt und Nennwert der Münze.Darüber hinaus bietet die Perth Mint die Münze in einem dreiteiligen Set an. Das Set besteht aus einer Münze mit einem Gewicht von 2 Unzen, einer Münze mit einem Gewicht von 1 Unze und einer Münze mit einem Gewicht von einer halben Unze. Die Auflage ist auf 1.000 Stück limitiert.© Redaktion GoldSeiten.de