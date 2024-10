Palladium - Die Bullen sind zurück

Nach dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrendkanal war Palladium bereits im September über den zentralen Widerstand bei 1.083 USD ausgebrochen und hatte damit den Weg für eine bullische Trendwende geebnet. Allerdings folgte nach dem Kaufsignal ausgehend von 1.120 USD eine raumgreifende Korrektur, die erst knapp unter dem Support bei 993 USD beendet wurde. Seit dieser Woche zieht der Kurs wieder dynamisch an und erreicht schon jetzt die 1.083-USD-Marke.Die Bullen haben die Schwächephase beendet und schieben den Kurs mit hoher Dynamik an den Widerstand bei 1.083 USD. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiviert und mit einem Sprung über 1.120 USD in Richtung 1.165 USD zu rechnen. Selbst eine Kaufwelle bis 1.192 USD und darüber bis 1.243 USD könnte sich jetzt Bahn brechen. Scheitern die Bullen dagegen zunächst an der 1.083-USD-Marke, dürfte eine leichte Korrektur starten, die bei 1.065 USD und 1.041 USD aufgefangen werden sollte. Erst darunter käme es wieder zu einer deutlicheren Gegenbewegung bis 1.020 USD und 993 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)