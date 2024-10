EZB: Gold & Goldforderungen der Eurozone zum Quartalsende in KW 40 stark gestiegen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat kürzlich den konsolidierten Ausweis des Eurosystems zum 4. Oktober 2024 veröffentlicht. Gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Eurosystems werden Gold, Fremdwährungen und Finanzinstrumente (einschließlich eines Teils der nicht für geldpolitische Zwecke erworbenen Wertpapierbestände) zum Quartalsende zu Marktkursen bzw. -preisen neu bewertet. Obwohl keine neuen Transaktionen stattfanden, erhöhte sich die Position "Gold und Goldforderungen" in der 40. Kalenderwoche aufgrund von Anpassungen um 62,464 Mrd. EUR. Sie erreichte damit einen Stand von 819,968 Mrd. Euro gegenüber 757,483 Mrd. in der Vorwoche.Die Nettoposition in Fremdwährungen verringerte sich zeitgleich um 689 Mio. Euro, mit Anpassungen von -6,507 Mrd. Euro, auf insgesamt 498,131 Mrd. Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der Euro-Länder finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de